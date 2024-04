AMATEUR. Du lourd pour Draguignan, Emak Hor et Vic se retrouvent : les 32ème de finale de Fédérale 3 connus

Depuis ce lundi, on connait les 32ème de finale de Fédérale 3. Début du championnat de France traditionnellement le plus palpitant de l'Hexagone.

On a coutume de dire qu'il s'agit du plus beau championnat de France de l'Hexagone. Celui de Fédérale 3 résonne en effet encore avec le terme "amateur" et fait souvent figure d'épopée, puisqu'il peut proposer jusqu'à pas moins de 9 matchs jusqu'à la grande finale, pour les équipes qui seraient passées par un barrage qualificatif.

L'an dernier, on se souvient que c'est Sarlat qui avait remporté le titre au détriment d'Aubagne, à l'issue d'une finale accrochée, jouée à Limoux. Cette saison, les gros de 2022/2023 comme Avignon, du Canton d'Alban ou d'Hasparren étaient en Fédérale 2, mais d'autres formations qui n'étaient déjà pas loin du niveau requis pour accéder à l'échelon supérieur la saison passée sont encore au rendez-vous des phases finales. AMATEUR. 60 pts, 7 cartons : on a été voir pour vous le derby du Sud-Est en demi-finale de Fédérale 3

On pense ici aux Ariégeois de Saverdun, impressionnants leaders de la poule 9, qui rassemblait notamment les équipes des Hautes-Pyrénées. Le club formateur de Nelson Épée retrouvera les Landais de l'Avenir Aturin (3èmes de leur poule) en 32ème de finale du championnat de France. Des oppositions en aller-retour dûes au classement à l'issue de la phase de poule mais aussi au critère géographique, à ce stade de la compétition.

Ainsi, le 1er de la poule 7 qu'est Draguignan (10ème formation nationale à l'issue des poules) retrouvera un 3ème, et pas n'importe lequel : les solides héraultais de Vendres-Lespignan. On notera également les belles oppositions à prévoir entre Villeneuve-sur-lot (1er poule 13) et l'accrocheuse formation gersoise de Mauvezin.

Ailleurs, citons aussi les retrouvailles entre deux 2èmes de poule, Vic-en-Bigorre et Emak Hor (Arcangues/Bassussarry), qui s'étaient déjà affrontés en finale du championnat de France de Régionale 1 l'an dernier. Ou signalons que les ogres que sont Vergt et Servian Boujan affronteront respectivement le Stade Bordelais et Rodez.

Pour rappel, les 32èmes et 16èmes de finale se joueront en aller-retour. Toutes les équipes qualifiées pour les 8èmes de finale accèderont à la Fédérale 2 l'an prochain. Toutes les rencontres se joueront sur terrain neutre à partir de là.

Voici toutes les affiches des 32èmes qui se joueront les 28 avril et 5 mai :

Montélimar – Jacou

Sor Agout – Elne

Les Sables d’Olonne – Blaye

Rivesaltes – Nérac

Villeneuve sur Lot – Mauvezin

Saint Jean de Bournay – Seyssins

Larresorre – Barronies

Saverdun – Aire sur Adour



Figeac – Montluçon

Gretz – Arras

Meaux – Sucy en Brie

Tournon Tain – SMUC



Parthenay – Saint Astier

Evreux – Epernay

Roubaix – Pontault Combault

Beaurepaire – Couches



Caen – Clamart

SCUF – Couronne

Auray – Aulnay

Blois – Angers



Vergt – Stade Bordelais

Haguenau – Illkirch

Guéret – Puilboreau

Lons le Saunier – Saint Savin



Strasbourg – Montceau les Mines

Léguevin – Gan

Cavaillon – Aix les Bains

Draguignan – Vendres-Lespignan



Vichy – Saint Cernin

Laruns – Mugron

Vic en Bigorre – Emak Hor

Servian Boujan – Rodez