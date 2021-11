A l’occasion de la finale du Supersevens, parlementaires et jeunes de quartiers s'affronteront à l'Arena

A l’occasion de la finale du Supersevens 2021, un match est programmé en ouverture du tournoi et opposera le XV Parlementaire au XV du Vivre Ensemble.

Ce samedi 13 novembre, aura lieu l’étape finale de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS à Paris La Défense Arena. Le moment de découvrir qui succèdera aux Racingmen pour le titre de champion de France de rugby à 7. Une étape remplie de spectacle, avec notamment les showcases de Berywan et d'Hervé, mais aussi avec des animations tout au long de la journée. Un spectacle assuré surtout par les 8 équipes qui s’affronteront lors de 12 rencontres. Mais il n’y aura pas que des joueurs professionnels qui fouleront la pelouse synthétique ce samedi.

En effet, en ouverture de ce tournoi, on pourra voir la confrontation entre le XV Parlementaire et le XV du Vivre Ensemble. Le XV Parlementaire sera emmené par le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, et sera composé de plusieurs autres parlementaires. Face à eux, le XV du Vivre Ensemble, qui sera une sélection de jeunes résidents de deux quartiers prioritaires des alentours. À savoir, le quartier Pablo Picasso à Nanterre ainsi que celui des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Des réfugiés statuaires et des jeunes en grande précarité viendront compléter cette sélection. Un match de gala qui symbolisera « les valeurs d'inclusion et de diversité » si chère au rugby. Le coup d’envoi sera donné sur la pelouse de la Paris Défense Arena par la Ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances Elisabeth Moreno. Mais à la mi-temps, l’ensemble des acteurs de la rencontre se déplaceront jusqu’au stade de la cité Pablo Picasso pour y jouer la seconde période.

Une magnifique initiative rendue possible par le travail commun de la LNR et de l'association Ovale Citoyen. Une démarche qui a pour but d’engager les acteurs du rugby professionnels à promouvoir la différence au service du collectif dans le sport et dans la société. À la fin de cette rencontre, un temps de partage sera organisé entre les joueurs des deux équipes ainsi que les représentants de la LNR. Encore un beau moment de partage, convivialité et de respect. Des valeurs qui se conjuguent parfaitement avec ce beau sport qui est le rugby.