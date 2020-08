7 anciens internationaux dans la liste d'opposition à Bernard Laporte

Florian Grill a dévoilé sa liste d'oppositions composé de plusieurs anciens internationaux et

L'opposition à Bernard Laporte pour l'élection à la présidence de la FFR s'est enfin dévoilée. Florian Grill, tête de liste et farouche opposant à l'ancien sélectionneur, a révélé une liste renouvelée à 95 % et "représentative de tous les rugbys et de tous les territoires", comme il l'a affirmé. La liste Ovale Ensemble se présentera pour l'élection qui aura lieu le 3 octobre 2020, si elle n'est pas repoussée.

Election #FFR : la liste ⁦@Ovale_Ensemble⁩ déposée, une équipe jeune, renouvelée à 95 % et représentative de tous les rugbys et de tous les territoires ! #Rugby https://t.co/euL00eLhwi — Ovale Ensemble (@Ovale_Ensemble) August 4, 2020

Comme une composition d'équipe, on trouve des surprises comme Sylvain Deroeux, ancien président de Provale de 2006 à 2010 mais surtout directeur générale de l'USAP de 2011 à 2017. Ce renfort est de poids quand on connaît les qualités de management de l'ancien troisième ligne. Grill peut également compter sur des renforts médiatiques comme son numéro 2 Jean-Marc Lhermet, Serge Blanco, Jean-Claude Skrela, Eric Champ, Fabien Pelous, Abdelatif Benazzi et Julien Pierre.

La liste des 38 de Florian Grill :