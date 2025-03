6 Nations. XV de France féminin : une première compo avec du caractère pour affronter l’Irlande

La compo des Bleues est tombée et elle sent la poudre ! Entre jeunesse et expérience, l’équipe de France féminine veut marquer son territoire dès l’entrée du Tournoi.

Le Tournoi des Six Nations 2025 débute et le staff des Bleues a dévoilé une première composition qui a de l’allure. Manae Feleu endossera le capitanat tandis que Gabrielle Vernier fêtera sa 50e sélection face à l’Irlande. Une équipe mêlant expérience et jeunesse, taillée pour briller.

Un paquet d’avants solide et mobile

Devant, le cinq de devant est un mélange d’impact et de technique. Yllana Brosseau et Rose Bernadou encadreront la talonneuse Agathe Sochat, cadre du groupe avec ses 56 capes.

En deuxième ligne, la capitaine Manae Feleu sera associée à Madoussou Fall Raclot, une paire qui promet de faire mal dans les rucks. La troisième ligne est explosive avec Charlotte Escudero, Séraphine Okemba et Téani Feleu, prêtes à faire parler leur dynamisme.

Nos objectifs sont très clairs : gagner chaque match. Mais on veut aussi avancer étape par étape, sans se projeter trop loin. Ce Tournoi est exigeant, et cette année encore plus, car toutes les équipes progressent énormément. Le niveau est très homogène désormais. C’est pourquoi il faut prendre les matches les uns après les autres, se concentrer à fond sur chacun d’eux. On débute contre l’Irlande, qui est une équipe toujours très difficile à manœuvrer, surtout chez elle. Ce sera un gros test pour nous dès le départ. Mais on est prêtes à relever le défi, et à montrer ce qu’on sait faire. (Manae Feleu ; Source : France Rugby)

Pauline Bourdon Sansus dirigera le jeu depuis la mélée. Son expérience et sa vision seront essentielles pour mettre Carla Arbez, jeune ouvreuse prometteuse, dans les meilleures dispositions. Une charnière qui devra rapidement trouver ses automatismes pour animer le jeu.

Une ligne de trois-quarts tranchante

Avec Marine Ménager sur une aile et Nassira Kondé au centre, les Bleues disposent de finisseuses capables de faire la différence sur chaque prise de balle. Gabrielle Vernier, pour sa 50e, apportera son intelligence de jeu et sa science du placement. Morgane Bourgeois complète cette ligne arrière avec sa sérénité sous les ballons hauts.

Sur le banc, des joueuses capables de renverser le match. Alexandra Chambon amènera son dynamisme, tandis qu'Émilie Boulard pourra apporter sa justesse dans le money-time. Clara Joyeux et Ambre Mwayembe seront des renforts de poids en première ligne.

Une équipe complète, ambitieuse et prête à entamer ce Tournoi avec autorité face aux Irlandaises. Reste à voir si les Bleues transformeront l’essai sur le terrain !