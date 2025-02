6 Nations. ''Un maître du contrôle'', Lowe, Aki, et si la vraie menace pour le XV de France était un minot de 21 ans ?

Sam Prendergast, 21 ans, a brillé face à l'Écosse. Pour sa première titularisation à l'extérieur, il a orchestré l'attaque irlandaise avec maîtrise. Un talent qui pourrait bien poser problème aux Bleus.

Dimanche dernier, à Murrayfield, le jeune ouvreur irlandais Sam Prendergast, 21 ans, a marqué les esprits lors de sa première titularisation à l'extérieur avec le XV du Trèfle. Pour sa cinquième sélection seulement, le joueur du Leinster a inscrit 12 points et a orchestré l'attaque avec une maîtrise impressionnante, alternant passes précises, coups de pied stratégiques et prises de décision judicieuses. Ce qui lui a valu d'être nommé homme du match, comme cela avait été le cas contre Clermont en Champions Cup.

Ronan O'Gara : des éloges appuyés

Le légendaire numéro 10 irlandais, Ronan O'Gara, n'a pas tari d'éloges à l'égard de Prendergast. S'exprimant pour la BBC, il a déclaré : « [Prendergast a été] l'une des lumières brillantes, l'un des trois meilleurs joueurs sur le terrain. Il est très posé, a une bonne stratégie de coup de pied, prend de bonnes décisions sur quand courir, quand taper, quand jouer le ballon devant ses avants. Il a été un maître du contrôle. »

Formé à Newbridge College, Prendergast a rapidement gravi les échelons, passant par les rangs des moins de 20 ans irlandais avant de s'imposer au Leinster. Sa capacité à lire le jeu et à s'adapter aux situations en fait un atout précieux pour l'équipe nationale. Certains comme l'ancien ailier de l'Angleterre et de Toulon Chris Ashton estime qu'il a aussi qu'il a sa place avec les Lions cet été.

Il veut le ballon, ce qui est la meilleure chose, il n'a pas peur, s'il est en jeu, il le veut. (BBC)

Il veut le ballon, ce qui est la meilleure chose, il n'a pas peur, s'il est en jeu, il le veut. (BBC)

Un défi pour le XV de France

À l'approche du choc contre le XV de France, les Bleus sont prévenus : Prendergast, malgré son jeune âge, pourrait bien être l'un des principaux artisans des offensives irlandaises. Sa vision du jeu et sa précision pourraient poser des problèmes à la défense française. Laquelle aura déjà fort à faire avec les Lowe et autres Aki.

Avec des talents émergents comme Prendergast, l'Irlande démontre la profondeur de son vivier de joueurs. La transition post-Sexton semble bien engagée, et le jeune ouvreur a déjà prouvé qu'il pouvait assumer la pression des grandes rencontres. Et ce, alors qu'il y avait pourtant des doutes quant à sa capacité à prendre la relève. Et surtout à performer à la hauteur des attentes des supporters.

Un avenir prometteur

Si Prendergast continue sur cette lancée, il pourrait devenir un élément clé du XV irlandais pour les années à venir. Les supporters en vert peuvent se réjouir de voir éclore un tel talent, prêt à écrire de nouvelles pages de l'histoire du rugby irlandais. Il pourrait bien être l'un des principaux artisans du triplé historique de l'Irlande dans quelques semaines.

Il ajoute constamment de nouvelles facettes à son jeu. Il prend les choses à son compte, ce qui est une bonne chose. (Léo Cullen via l'irishexaminer)

En somme, le XV de France devra se méfier de ce jeune prodige lors de leur prochaine confrontation. La victoire pour les Bleus passera sans doute par leur capacité à ne pas le laisser jouer dans un fauteuil. Les Anglais avaient montré la voie en le mettant sous pression par l'intermédiaire des centres ou de la 3e ligne. Pour cela, les avants tricolores devront répondre au défi physique de leurs homologues irlandais. Ce qui promet une bataille passionnante à Dublin. Mais avant cela, il faudra aller gagner en Italie.