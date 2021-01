6 Nations 2021. Les cadors plus impactés par les blessures qu'en 2020?

Coup d'oeil sur les différences des absences entre le Tournoi de l'an passé et de cette année, analyse à l'appui.

6 Nations - Ces joueurs blessés qui vont manquer tout ou partie du TournoiOn vous en parlait il y a quelques jours sur notre site : comme chaque année, les blessures n'ont pas épargné les différentes sélections à l'aube du 6 Nations. Cette année, les Bleus n'ont pas été en rade au niveau des forfaits, puisqu'on en dénote 6 (pépins physiques de Gros et Rebbadj mis de côté) au moins pour la première journée du Tournoi. En 2021, ce sont clairement les deux favoris de la compétition qui sont le plus touchés par les absences, un peu comme l'an dernier nous direz-vous. Oui mais voilà, cette année et sans faire injures aux malheureux de 2020, ce sont une majorité de "cadres" ou du moins de garçons pressentis pour être dans les 23 Français qui sont touchés. En effet, les esprits les plus objectifs nous rejoindront sur le fait qu'hormis Camille Chat, touché au mollet, aucun des blessés de l'an passé (Hounkpatin, Hamdaoui, Cretin...) n'avait véritablement affecté les feuilles de match tricolores. Là, c'est une tout autre affaire. Le facteur X de la ligne des Bleus, Virimi Vakatawa, est d'ores et déjà forfait pour l'intégralité de la compétition. Leur meneur de jeu, Romain Ntamack, loupera lui les 2 premières rencontres, au bas mot, quand Greg Alldritt, le char d'assaut du pack français, ne sera pas du déplacement en Italie. Derrière eux, Demba Bamba est out pour un moment, tout comme Thomas Ramos. Bref, du lourd !

Et quand on vous dit que les favoris ne sont pas épargnés (oui, la France en fait désormais partie), c'est que le XV d'Angleterre paye lui aussi un lourd tribut du début d'année cette fois encore. A l'heure d'écrire ces lignes, le Kamikaze Kid Sam Underhill, le buffle Manu Tuilagi et Joe Launchbury sont les "seuls" à être blessés pour la totalité du Tournoi. Mais s'ajoutent à eux Mako Vunipola, au moins forfait pour la première journée du 6 Nations, ainsi que les piliers Sinckler et Marler, absents pour des raisons diverses. Si Français comme Anglais ont les ressources pour pallier ces blessures, notez que leurs forces vives seront néanmoins amoindries lors de cette édition 2021, c'est un fait. A la différence près que l'an passé, les Rosbeefs avaient déjà dû faire sans des garçons majeurs (Billy Vunipola, Slade, Tuilagi) pendant un temps, ce qui ne les avaient pas empêché, in fine, de remporter le Tournoi...