6 Nations. Pour ne pas avoir applaudi les Gallois, Ellis Genge reçoit des menaces de mort

Le pilier anglais Ellis Genge a reçu des menaces de morts sur les réseaux sociaux pour un fait mal interprété.

C'est une histoire que seuls les réseaux sociaux sont capables de créer. Lors de la défaite anglaise face au Pays de Galles ce samedi (40 à 24), une image a allumé des dizaines d'ordinateurs pour faire savoir son indignation. Indignation qui va bien trop loin puisque le pilier anglais Ellis Genge a été victime de menaces de mort sur ses comptes.

Pourquoi ? Car une image montre le joueur rêveur, qui n'applaudit pas les Gallois lors de la traditionnelle haie d'honneur. Mais l'indignation s'est transformée en menaces de mort pour le jeune joueur. Sur son compte Twitter, il explique qu'il est simplement dans ses pensées et on connaît ses troubles de dyspraxie qui touche la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes volontaires. Genge n'avait pas en tête de ne pas applaudir et de manquer de respect envers les Gallois : "Je ne sais pas pourquoi je n'applaudis pas dans ce tunnel je dois être profonde réflexion. Le plus grand respect pour les Gallois comme pour les guerriers du clavier qui envoient des menaces de mort, etc".

La Fédération anglaise a tenu à répondre et à condamner ces agissements dans un communiqué: "Le respect est une valeur fondamentale du rugby. Hier, nous avons perdu contre le Pays de Galles qui méritait sa victoire. Malheureusement, une partie de la réaction sur les réseaux sociaux envers les joueurs et l'équipe n'a pas montré le niveau de respect dont la communauté du rugby est fière. Nous soutiendrons nos joueurs et notre équipe contre les abus en ligne et espérons que les vrais fans de rugby seront à nos côtés".

Don’t know why I’m not clapping in that tunnel must be deep in thought, utmost respect for the Welsh 🌼 as for keyboard warriors sending death threats etc .... pic.twitter.com/qX49P570V2 February 28, 2021

C'est une nouvelle affaire qui n'en est pas une, et qui ne sert pas à l'ambiance et l'image du groupe anglais. Owen Farrell continue d'être critiqué et une journaliste de la BBC, Sonja McLaughlan, s'est trouvé en pleurs après avoir été moqués par un groupe de fan sur les réseaux pour ses interviews d'après match.