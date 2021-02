6 Nations. On a devancé Matthieu Lartot sur les jeux de mots

Le 6 Nations commence ce samedi avec France vs Italie. On a décidé de donner un coup de main à Matthieu Lartot en direct.

Si le Top 14 poursuit son bonhomme de chemin comme il le peut, beaucoup de supporters n'ont pas la chance de pouvoir voir les matchs sur Canal+. Si vous voulez voir du rugby, c'est sur France Télévisions et plus particulièrement France 2 dès samedi. C'est le retour du Tournoi des 6 Nations après des doutes sur sa tenue. C'est aussi le retour de Matthieu Lartot et ses jeux de mots. On a décidé de l'aider parce que nous aussi, on aime en faire, mais entre nous. Ils sont tous nuls, mais c'est le propre d'un jeu de mot. Et comme disait Pennac : "Il ne faut pas cracher sur les jeux de mots. Les plus mauvais vont aux meilleurs amis."

"En mai fait ce qu'il te plaît !"

"Il a lancé un pavé ce May !"

"Il est dans la sauce Curry !" (marche aussi avec Luca Bigi)

"Il est complètement hors-la-lawes !"

"Le plus malin tire son épingle du jeu"

"C'est la cerise sur le gâteau !"

"Cherry coco, faut pas blaguer !"

"Houla ! Haouas lui a dit Hello, is it me you're looking for ?"

"Et voilà on vous le disait, les amis d'Hamish ne sont pas nos amis !"

"Il n'a pas la lumière à tous les étages cet Hamish"

"Quel retour express d'Ali ! On en paie le prix fort."

"David Sisi la famille !"

Johan Meyer (Italie, Zebre Rugby)

"Il restera notre Meyer ennemi !"

"On est en droit de se demander Aki profite le crime ?"

"Il a complètement perdu la tête ce Caelan Doris !"

"On paie le prix fort avec Lydiate !"

Justin Tipuric (Pays de Galles, Ospreys)

"On peut dire que c'était Tipuric cette action !"