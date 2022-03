6 Nations. Mais au fait, le Crunch c'est quoi ?

Ce samedi, Français et Anglais disputeront le 109ème ''Crunch'' de l'histoire. L'occasion de revenir sur l'histoire si particulière entre les deux nations dans notre sport.

Nous y sommes. Toute la France du rugby retient son souffle. Ce samedi soir, la France reçoit l'Angleterre pour obtenir un Grand Chelem tant convoité, attendu depuis 12 ans. Une rencontre face à un adversaire historique, qui a valu à cet affrontement le nom de ''Crunch''. ''Il y a tout un imaginaire autour de ce qu'on appelle Le Crunch. À mon époque, ce n'était pas encore sorti, c'est sorti après, ou pendant. J'ai commencé en 1991 et terminé en 2003, il y a eu le rugby amateur dedans puis professionnel, donc c'est sorti au fur et à mesure'', déclarait Fabien Galthié, ce jeudi en conférence de presse. RMC Sport revient sur cette appellation à quelques heures du coup d'envoi. C'est en 1981 que le terme ''Crunch'' a fait pour la première fois son apparition, dans les colonnes de l'Irish Times qui voulait pimenter encore un peu plus cette confrontation et créer un ''moment crucial''. Derrière cette rivalité a été de plus en plus accentuée par les médias.

Si l'on fait le point sur les confrontations entre les deux nations, l'Angleterre est à 60 victoires, la France a 41 pour 7 nuls. Il faut dire qu'il a fallu attendre 20 ans après leur première confrontation en 1906, pour voir les Français venir à bout des hommes de Sa Majesté à Colombes (1927). Il faut aussi rappeler que les Bleus n'ont plus battu l'Angleterre depuis février 2020, et le premier match sous le mandat de Fabien Galthié.