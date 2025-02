6 Nations. L'Italie décimée à une semaine de recevoir le XV de France : une aubaine pour les Bleus ?

Décidément, l'Italie n'est pas vernie. À quelques jours d'affronter l'équipe de France à Rome, le staff apprend le forfait de Monty Ioane et Dino Lamb.

L’équipe d’Italie, qui semblait enfin en mesure de rivaliser dans ce Tournoi des Six Nations, devra faire face à un sérieux contretemps avant d’affronter la France le 23 février. Plusieurs absences de marque fragilisent l’effectif de Gonzalo Quesada, offrant aux Bleus une occasion en or de repartir de Rome avec une victoire bonifiée.

Un XV italien privé de son dynamiteur

C’est une perte considérable pour la Squadra Azzurra. Monty Ioane, sûrement l’ailier le plus explosif d’Italie, est contraint de déclarer forfait en raison d’un œdème articulaire au genou gauche, selon la fédération. Avec ses 37 sélections et son expérience du haut niveau, le joueur du LOU est un élément clé du système mis en place par Quesada.

Présent quasiment sur l’intégralité des deux premières rencontres du Tournoi, il avait notamment pesé sur les défenses écossaise et galloise. Son absence enlève une menace offensive majeure aux Italiens, qui devront se réinventer sur les extérieurs. Déjà privée de l’ailier des Zebres Louis Lynagh, l’Italie risque de manquer de talent sur ces postes.

Un pack affaibli malgré un retour

En plus de Ioane, Gonzalo Quesada devra se passer du deuxième ligne des Harlequins Dino Lamb, blessé à l’épaule gauche. Un coup dur pour un pack italien déjà en quête de repères et qui devra compenser cette perte face à un XV de France souvent dominateur dans le combat d’avants. La Squadra Azzurra a la poisse et perd donc deux titulaires en puissance avant l’un des matchs les plus importants de l’année.

Seule bonne nouvelle pour les Transalpins : le retour du pilier Mirco Spagnolo après suspension, qui pourrait apporter un peu de stabilité en mêlée. Le pilier gauche aura un rôle important à jouer en sortie de banc face au droitier français. Colombe, Slimani et Aldegheri sont en concurrence pour savoir qui suppléera Atonio.

Les Bleus doivent frapper fort

De leur côté, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas le choix : après leur défaite frustrante face à l’Angleterre (26-25), ils doivent impérativement s’imposer avec le bonus offensif pour espérer rester en course dans ce Tournoi. Avec une Italie diminuée et une conquête française en net progrès, l’opportunité est trop belle.

Sur le papier, cette rencontre pourrait s’apparenter à une formalité. Mais attention, les Italiens ont montré face au pays de Galles (22-15) qu’ils avaient du caractère. Les Bleus devront éviter tout excès de confiance et mettre les ingrédients nécessaires pour repartir de Rome avec une victoire convaincante.