6 Nations. Un temps de jeu effectif élevé fait-il vraiment la grandeur d’un match ? Le Paradoxe du Crunch

Le débat revient souvent dans les discussions entre passionnés : un grand match de rugby se définit-il forcément par un temps de jeu effectif élevé ? Alors que certains prônent un rugby toujours plus fluide, deux figures majeures du rugby mondial, Rassie Erasmus et Nigel Owens, apportent un éclairage qui pourrait en faire réfléchir plus d’un.

Avec 83 coups de pied dans le jeu, 15 mêlées et seulement 36 minutes de temps de jeu effectif, le dernier Angleterre-France n'a rien du spectacle tant vanté par les amateurs de courses effrénées et de jeu débridé. Il faut dire qu'on avait tous à l'esprit la fessée infligée par les Bleus de Fabien Galthié en 2023. Rêvant d'un nouveau coup d'éclat des Tricolores face à nos meilleurs ennemis.

Malheureusement pour les fans français, l'équipe de France s'est pris les pieds dans le gazon anglais. Et pourtant, ce fut un match haletant, marqué par une intensité de tous les instants et des rebondissements en fin de partie.

I’ve always said that high BIP time does not make a rugby game better as you have rightly pointed out. To much tinkering with the laws and an obsession to let the game flow at all costs will take away from the game not enhance it. The proof is in the pudding