6 Nations. Les Gallois soulèvent le trophée... dans un gymnase

Les Gallois n'ont pas pu communier avec leurs supporters après leur victoire lors du 6 Nations 2021.

Les Gallois attendaient le dénouement final devant leurs télés avec ce France vs Écosse. Les Bleus devaient obtenir le bonus offensif (4 essais) mais également une victoire de 21 points. Rien de tout ça. Dans un match où la pression faisait foi et loi, les hommes de Fabien Galthié ne sont pas arrivés à bout des Écossais. Dur même, l'essai après le temps additionnel des coéquipiers de Stuart Hogg enlève la victoire au XV de France.

Cette victoire écossaise envoyait directement le trophée des 6 Nations au Pays de Galles et Wayne Pivac en était le plus heureux. Malheureusement, Alun Wyn Jones et ses coéquipiers n'ont pas pu faire un tour en bus avec le trophée : cause de covid. Ils ont dû continuer à respecter la bulle sanitaire et soulever le cher et tendre dans un... gymnase. Le Prince de Galles, Charles, a tenu à féliciter les hommes en rouge : "Suite à votre grande réussite en remportant le Six Nations et, bien sûr, la Triple Couronne, je voulais juste envoyer mes plus chaleureuses félicitations à toute l’équipe. Je suis fier de vous tous !".