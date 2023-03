6 NATIONS. Le XV type du Tournoi avec 3 Français, une palanquée d'Irlandais et aucun Anglais !

Les votes clos, l'équipe type du Tournoi a été révélée. Trois Français dont Dupont y figurent, alors que deux Écossais viennent également s'y inviter.

Antoine Dupont vient donc d'être élu meilleur joueur du Tournoi 2023. Une récompense offerte par les votants et ce pour la 3ème fois déjà de sa carrière, après les récompenses de 2020 et 2022. Un choix qui tient la route au vu des performances globales du capitaine des Bleus durant la compétition, même si son titre est un peu moins incontestable que les années précédentes. Reste que dans l'équipe type du Tournoi, le Grand Chelem irlandais se fait bien ressentir. Dupont n'est accompagné que par Thibaud Flament en 2ème ligne et Damian Penaud sur l'aile droite, lui qui a inscrit 5 essais en autant de matchs. Ailleurs, il n'y a que l'Irish, ou presque. Toute la première ligne est irlandaise, tout comme la troisième ligne (O'Mahony, Van der Flier, Doris) ou Johnny Sexton à l'ouverture et Hugo Keenan à l'arrière.

En revanche, la paire de centres écossaise, très remuante et complémentaire tout au long du Tournoi, se fait une place au soleil. Sione Tuipolotu et Huw Jones intègrent une équipe où ne figure aucun anglais, ni Ange Capuozzo, exceptionnel en début de compétition mais blessé ensuite.