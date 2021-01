6 Nations - Le groupe irlandais avec Sexton proche des 100 sélections

Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a dévoilé son groupe pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

C'est l'heure du groupe irlandais pour le prochain Tournoi des 6 Nations ! Après le XV de France, l'Angleterre et l'Écosse, c'est au tour de l'Irlande de dévoiler les noms des 36 joueurs pour préparer le prochain tournoi. Andy Farrell a choisi de travailler dans la continuité avec seulement deux petits nouveaux dans le groupe. On retrouve les indémodables comme Bundee Aki, Robbie Henshaw, Iain Henderson ou CJ Stander.

On retrouve surtout Jonathan Sexton avec ses 95 sélections. Le demi d'ouverture pourrait donc terminer le Tournoi 2021 avec un total de 100 sélections depuis 2009. Parmi les néophytes, Andy Farrell a appelé le demi de mêlée du Munster Craig Casey, passé par les sélections U20 et le pilier de l'Uster Tom O'Hole. On notera l'absence de Jacob Stockdale, blessé au genou face au Munster et qui ne verra pas le Tournoi pour l'instant. L'Irlande jouera son premier match le 7 février au Pays de Galles, avant de recevoir le XV de France de Fabien Galthié pour la Saint-Valentin.