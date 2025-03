6 Nations. La vraie raison de la défaite des Bleus en Angleterre ? Wilkinson met les pieds dans le plat

Seule ombre au tableau du XV de France lors de ce Tournoi 2025 : la défaite lors du Crunch à Twickenham. Jonny Wilkinson est revenu sur les raisons de la défaite des Bleus.

Si le XV de France a soulevé le trophée du Tournoi des 6 Nations 2025, il traîne encore une ombre au tableau : la défaite à Twickenham contre l’Angleterre (26-25). Un revers qui aurait pu coûter cher aux hommes de Fabien Galthié. Présent dans le staff du XV de la Rose, Jonny Wilkinson est revenu sur ce match dans le Super Moscato Show et a pointé du doigt ce qui avait manqué aux Bleus pour repartir avec la victoire.

6 Nations. 3 citations, 0 sanction, Galthié ''veut faire du lobbying'' après un arbitrage jugé injuste

Un match que les Bleus auraient dû plier

Wilkinson n’a pas manqué de souligner les manques français en première période. Car selon lui, ce sont bien les Bleus qui avaient le match en main, mais qui n’ont pas su capitaliser sur leurs occasions. "On ne peut pas éviter le fait que pendant la première mi-temps, ils auraient peut-être dû marquer deux ou trois essais", explique l’ancien buteur anglais.

On ne va pas lui donner tort. Les fautes de main et les imprécisions dans les derniers mètres ont empêché la France de prendre le large. Une inefficacité qui a permis aux Anglais de rester dans le match et d’inverser la tendance en fin de rencontre.

Un manque de réalisme et de précision

D’après Wilkinson, c’est la lucidité des Anglais qui a fait la différence dans le money-time. "À la fin, ils ont trouvé ce qui était nécessaire avec la précision et le leadership pour gagner le match", analyse-t-il.

Les Bleus, eux, ont laissé passer leur chance en début de match et n’ont pas su faire preuve du même pragmatisme que leurs adversaires lorsque la pression est montée. Les regrets seront éternels. Mais rien ne dit que les Bleus auraient livré une si belle prestation à Dublin en cas de victoire à Twickenham.

L’Angleterre sur la bonne voie ?

Si les Tricolores ont remporté le Tournoi, les Anglais terminent à un seul point derrière, après une édition où ils ont montré de gros progrès. Avec Wilkinson dans le staff pour encadrer les ouvreurs, l’Angleterre semble afficher un certain esprit conquérant. D’ailleurs, la Rose a trouvé son nouvel homme fort cet hiver avec la promotion de Finn Smith.

"Avec la France qui continue à montrer ce que c'est que le vrai niveau en ce moment, on a du travail", reconnaît Wilkinson. "Mais j'ai l'impression que les joueurs sont prêts, ils sont jeunes, pleins d'énergie, pleins d'intention."

Si cette défaite à Twickenham a servi de piqûre de rappel aux Bleus, elle pourrait surtout marquer le retour de l’Angleterre parmi les cadors du rugby mondial. Wilkinson, lui, parait convaincu que cette équipe est sur la bonne voie.

Décryptage. Pourquoi Gaël Fickou reste un élément essentiel du système du XV de France ?