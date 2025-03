6 Nations. 3 citations, 0 sanction, Galthié ''veut faire du lobbying'' après un arbitrage jugé injuste

Quelques jours après avoir remporté son second Six Nations à la tête du XV de France, Fabien Galthié est revenu sur la blessure d'Antoine Dupont et d'autres actions litigieuses du Tournoi.

Fabien Galthié n’a toujours pas digéré. Malgré le sacre du XV de France dans le Tournoi des Six Nations 2025, le sélectionneur tricolore ne décolère pas après la grave blessure d’Antoine Dupont, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la victoire en Irlande (27-42). Pour lui, cette blessure n’a rien d’un accident et découle directement d’un déblayage irrégulier du deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne, poussé par Andrew Porter.

Un avertissement avant le match ignoré

Ce qui agace le plus Galthié, c’est que cette situation avait été pointée du doigt en amont. Deux jours avant le choc contre l’Irlande, le sélectionneur tricolore avait alerté l’arbitre Angus Gardner et les responsables de l’arbitrage sur la manière dont les Irlandais nettoient les rucks.

« Je dénonçais leur manière de nettoyer en tournant. La veille du match, on a montré une vingtaine d’exemples à l’arbitre et aux responsables de l’arbitrage. J’ai demandé : qu’est-ce qu’on fait avec ça ? », raconte-t-il dans les colonnes de L'Equipe.

Selon lui, la blessure de Dupont n’est donc pas une coïncidence, mais bien la conséquence d’un geste récurrent.

Des citations rejetées, une colère qui persiste

Dans la foulée de la rencontre, le XV de France a demandé des sanctions contre Beirne et Porter, estimant que leur geste aurait dû être sanctionné. Ils ont également cité Calvin Nash, dont le choc tête contre tête avec Pierre-Louis Barassi a provoqué une commotion chez le trois-quarts tricolore.

« On a fourni les données du protège-dents, il y a deux commotions sur Barassi, mais eux disent que le défenseur absorbe le choc. Sauf qu’il doit se baisser, et ce n’est jamais le cas. »

Mais toutes ces citations ont été rejetées par la commission de discipline, un verdict qui fait bondir Galthié :

« J’étais en colère, j’ai tapé du poing sur la table. On n’a pas été entendus, on prend acte, mais on n’est pas d’accord. Je ne lâcherai pas, on va faire du lobbying. »

Un appel à plus d’équité

Le sélectionneur ne comprend pas comment certaines décisions vont systématiquement contre le XV de France, alors que les autres grandes nations, selon lui, n’hésitent pas à faire pression pour défendre leurs joueurs.

« Je veux bien qu’on dénonce ce qu’on fait mal. Pour Ntamack (expulsé pour un contact épaule-tête), on a payé. Pour Mauvaka, c’est inadmissible, et on paie. Mais il faut être juste. »

Fabien Galthié est clair : le XV de France ne compte plus subir sans réagir. Après avoir dominé le Tournoi des Six Nations sur le terrain, les Bleus comptent désormais se faire entendre en coulisses. Le combat pour une meilleure équité arbitrale ne fait que commencer.

