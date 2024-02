6 Nations. La composition du XV de France face à l'Italie avec Tuilagi titulaire et Boudehent en 6

Ce dimanche, le XV de France retrouve l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. La composition de l'équipe a été dévoilée ce vendredi par Fabien Galthié.

Ce dimanche, le XV de France retrouve l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Si Romain Taofifenua a fait son retour sur la feuille de match, il n'est pas titulaire pour autant. Le staff a fait le choix symbolique de faire démarrer le jeune Posolo Tuilagi dans la cage.

Le joueur de l'USAP est aligné dans la cage aux côtés de son mentor actuel chez les Bleus, Cameron Woki. Deux éléments aux profils différents mais qui pourraient se compléter à merveille sur le pré.

Du changement également en troisième ligne puisque le capitaine Grégory Alldritt soigne encore une vilaine coupure suite au match contre l'Ecosse. C'est son coéquipier au Stade Rochelais Paul Boudehent qui sort du banc tandis que Cros débute en 8.

Derrière, prime à la continuité afin d'emmagasiner des automatismes et le vécu commun. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des attentes en termes de performances et de leadership. La charnière Lucu/Jalibert sera notamment observée. Les Bordelais vont-ils enfin briller comme en club ?

Idem au centre où Fickou et Danty enchaînent avec la ferme intention d'élever leur niveau de jeu et de monter que la concurrence va encore devoir cravacher pour les sortir de la feuille de match. A l'image de toute l'équipe de France, ils sont attendus en attaque mais surtout en défense.

Aux ailes en revanche, on ne voit pas qui pourrait actuellement déloger Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey. Les deux flèches de l'UBB répondent présent et savent se montrer décisives à l'instar de LBB, auteur de l'essai de la victoire en Ecosse.

Ce match contre l'Italie devrait également être rythmé. Les supporters attendent que les Bleus se montrent beaucoup plus dominateurs devant et laissent enfin parler leur talent derrière. Pour rappel, les Tricolores avaient passé 60 points aux Italiens lors de la Coupe du monde.