RUGBY. 6 Nations. La composition de l'Italie face à l'équipe de France, sans Paolo Garbisi !

La Squadra Azzurra nous a dévoilé sa composition pour défier la France, dimanche, à Rome. Le grand absent côté italien reste le maître à jouer, Paolo Garbisi.

Sans Garbisi ni Ioane, mais avec Allan et Capuozzo

Pour affronter l'équipe de France, dans le premier match du Tournoi des 6 Nations, l'Italie sera privée de ses deux meilleures armes offensives, en la personne de Garbisi et de Ioane. Pour l'ouvreur du MHR, une blessure au genou au mois de décembre contre Bordeaux, l'a éloigné des terrains quelques semaines, et de ce fait, il est trop juste pour affronter le 15 de France, bien que ce dernier soit présent dans la liste de Kieran Crowley. Pour Monty Ioane, l'ailier d'origine australienne est retourné en Super Rugby, jouer pour la franchise des Melbourne Rebels, et il devra alors tirer un trait sur le Tournoi des 6 Nations, en raison de sa préparation avec son nouveau club. Pour ce week-end, l'Italie pourra tout de même compter sur Ange Capuozzo, titulaire à l'arrière de cette équipe, et de Tommaso Allan, qui prendra la relève à l'ouverture. Ensuite, le troisième ligne Lamaro sera une fois de plus capitaine de cette formation, au côté du solide Sebastian Negri, qui enchaine les titularisations. En première ligne, Pietro Ceccarelli, pilier de Brive, sera également titulaire. Stephen Varney, qui évolue à Gloucester, formera la charnière avec Allan.