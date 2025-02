6 Nations. Irlande : une équipe largement diminuée avant le déplacement à Cardiff

À quelques jours du déplacement en terres galloises, le groupe irlandais se retrouve orphelin de plusieurs éléments, notamment son capitaine Caelan Doris.

Le XV du Trèfle devra faire sans son capitaine. Blessé à un genou lors de la victoire contre l'Écosse (32-18), Caelan Doris ne sera pas du voyage à Cardiff ce samedi pour affronter le pays de Galles lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Une absence de poids pour l’Irlande, qui vise un deuxième Grand Chelem consécutif.

Un coup de frein pour l’Irlande ?

Jusqu’ici, l’Irlande déroulait. Deux victoires en deux matchs, dix points au compteur et une confiance au sommet. Mais cette blessure de Doris, véritable moteur du pack irlandais, pourrait légèrement enrayer la machine verte. Le troisième-ligne du Leinster n’est pas seulement un guerrier sur le terrain, c’est aussi un leader naturel, un joueur capable de dynamiser le jeu et d’être un poison en défense. Mention spéciale pour son activité titanesque dans les rucks.

Et ce n’est pas tout. Le talonneur Ronan Kelleher, blessé au cou, manquera également ce déplacement. Déjà privé de Tadhg Furlong et Iain Henderson, le pack irlandais va devoir puiser dans ses ressources pour ne pas perdre en puissance.

Un remplacement à la hauteur ?

Avec la défection de Doris, la question du brassard de capitaine se pose. Andrew Goodman, l’entraîneur adjoint, a évoqué plusieurs options : Peter O'Mahony, Jack Conan, Dan Sheehan, Garry Ringrose ou encore James Ryan. O’Mahony, déjà rompu à l’exercice, semble le choix le plus naturel pour mener l’Irlande à Cardiff.

Le staff irlandais reste néanmoins optimiste. Les blessés pourraient faire leur retour pour le choc tant attendu contre la France, le 8 mars à l’Aviva Stadium. En attendant, les hommes de Simon Easterby devront se serrer les coudes pour aller chercher une troisième victoire consécutive.

Un match à ne pas prendre à la légère

Si le pays de Galles n’est plus l’épouvantail qu’il a été par le passé, un déplacement à Cardiff ne se galvaude pas. Devant leur public, les Gallois n’ont rien à perdre et pourraient bien bousculer une Irlande légèrement affaiblie.

Mais même sans Doris et ses cadres, le XV du Trèfle a les armes pour s’imposer. Reste à voir si la machine verte saura maintenir sa cadence infernale et poursuivre son chemin vers un possible Grand Chelem.