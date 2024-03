6 Nations. ''Il faut être sacrément solide pour faire ce que l’équipe a fait'', les réactions après un Crunch mémorable

À Lyon, le XV de France a offert à ses supporters des montagnes russes émotionnelles. Retrouvez les réactions des joueurs et du sélectionneur Fabien Galthié.

La victoire arrachée ce samedi soir face à l'Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2024 restera gravée dans les mémoires comme un symbole de résilience et de détermination. À Lyon, le XV de France a offert à ses supporters des montagnes russes émotionnelles. Terminant sur une note exaltante qui ne fait pas oublier le travail qu'il reste à faire mais qui confirme la résilience de cette équipe. "Cela rappelait le quart de finale de la Coupe du monde, sauf qu’à la fin on a gagné. Dans cette victoire-là, il y a de l’apprentissage de ce qui s’est passé il y a quelques mois", confie Galthié.

Au sortir de ce succès au forceps sur une pénalité de Ramos, le sélectionneur Fabien Galthié n'a pas caché son enthousiasme. "On est passé par tous les états", confie-t-il, soulignant la complexité et la richesse de ce match. Entre une entame dominatrice non concrétisée par des points et un écart qui s'est dangereusement resserré, les Bleus ont démontré une force de caractère hors du commun.

Il faut être sacrément solide pour faire ce que l’équipe a fait, sauter sur les moindres miettes, remettre de l’avancée.

La rencontre, marquée par ses nombreux rebondissements, a vu les Français puiser dans leurs réserves de courage et d'unité, une qualité soulignée par le capitaine Grégory Alldritt. "Il faut féliciter le groupe pour l'engagement, l'énergie... C'est grâce à notre état d'esprit qu'on a gagné le match", affirme-t-il, mettant en lumière les ajustements et l'évolution positive de l'équipe au fil du tournoi. "C’est un groupe uni, tout le monde se parle, il n’y a pas de clan. On vit vraiment super bien ensemble, même après les défaites", indique le joueur du match, Léo Barré.

On a été malmené, critiqué à juste titre. Personne n’a baissé les bras. On a fait preuve de caractère. On a reconstruit tous ensemble. On a recréé une dynamique. (Grégory Alldritt via Sud-Ouest)

L'ultime pénalité, transformée par Thomas Ramos, a été le point d'orgue de ce match, un moment où le souffle de toute une nation a été suspendu. Ses coéquipiers étaient persuadés de sa réussite, nous apprend ainsi Le Parisien. "Je crois qu'il y a d'énormes qualités dans l'équipe. J'en suis persuadé. À nous de nous en rendre compte et de travailler pour vivre des ambiances comme ça, c'est génial."

"On croît à 100 % au projet et c'est ce qui fait que ça sourit à la fin", lâche le Louis-Bielle Biarrey pour Eurosport. Nolann Le Garrec, qui fait partie des révélations du 6 Nations, a quant à lui exprimé sa satisfaction et sa fierté de contribuer à la dynamique de l'équipe. Son analyse de la rencontre reflète la maturité et la lucidité d'un joueur qui, malgré la pression, a su tenir son rang et apprendre de chaque instant passé sur le terrain.

J’ai surtout énormément appris et je sais que j’ai encore à apprendre dans différents rôles. J’espère au final avoir répondu aux attentes du staff du mieux possible. (Source : Midi Olympique)

Le Tournoi des 6 Nations 2024 s'achève sur une note d'espoir et de fierté pour le rugby français, illustrant parfaitement cette capacité à se réinventer et à affronter les tempêtes ensemble. "Cette équipe ne veut pas disparaître. Ce n’est pas la fin du Tournoi, c’est le début de quelque chose d’autre", ajoute le sélectionneur via Ouest-France. Même son de cloche chez Fickou via Eurosport. Auteur de son 17e essai avec les Bleus, il pense "qu'on va continuer à progresser, qu'on va monter en puissance."