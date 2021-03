6 Nations. France vs Écosse un jeudi soir ? C'est en discussion

Le match de la troisième journée entre les Bleus et les Écossais pourrait avoir lieu un jeudi soir.

L'enquête interne chez les Bleus suit son cours et devrait donner ses conclusions ce mardi. Cependant, il faut trouver une date de report pour le match face à l'Écosse reporté en raison de plusieurs cas de Covid au sein du XV de France. Les premières propositions de report parlaient de cet été, puis après la fin officielle du Tournoi.

Mais il semblerait que le France vs Écosse pourrait avoir lieu le jeudi 25 mars selon L'Équipe. Pourtant, les clubs de Top 14 s'opposaient à un report, ouvrant encore une fois une fenêtre internationale au-delà du 20 mars. De plus, le jeudi 25 mars permet aux clubs de récupérer leurs internationaux juste avant la 20e journée de Top 14. Pas de concurrence directe avec le championnat et la Coupe d'Europe qui aura lieu le week-end suivant. C'est un accord entre la LNR et la FFR qui serait proche d'aboutir après une réunion ce lundi soir. Reste à avoir l'accord avec la Fédération écossaise...