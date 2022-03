6 Nations. France. ''Tout le corps est marqué'' : Paul Willemse lessivé après son match stratosphérique

Impressionnant face au Pays de Galles, Paul Willemse est revenu pour L'Équipe sur son match exemplaire et ses 80 minutes disputées. Un match qui l'a marqué physiquement.

Ce vendredi, Paul Willemse a livré une performance stratosphérique contre le Pays de Galles. 80 minutes, un abattage défensif monstrueux, le deuxième ligne du MHR a pesé sur la rencontre. Pour L'Équipe, ce dernier est revenu sur son match à Cardiff et affirme avoir du mal à récupérer d'un tel match : ''Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué 80 minutes. Ce samedi, je le sens. C'était vraiment très physique, ce n'était pas 80 minutes faciles. Quand on a appris le forfait de Romain Taofifenua, je savais qu'il y avait de bonnes chances que je joue tout le match [...] 80 minutes au niveau international, à mon poste, c'est le plus dur avec tous les contacts. Les poumons qui brûlent, les jambes qui brûlent.''

Par ailleurs, il avoue avoir terminé la rencontre épuisé, notamment les dix dernières minutes, lorsque les Gallois poussaient pour arracher un précieux succès : ''Les dix, quinze dernières minutes, j'étais en mode réserve. Je puisais dans le fond d'énergie qu'il me restait en me disant qu'il fallait bien finir, rester concentré [...] Ton corps te crie : ''il faut arrêter'' donc tout se passe dans la tête. L'accumulation des contacts, je l'ai sentie ce samedi matin. Tout le corps est marqué je crois [...] Je n'ai pas du tout célébré, je suis resté là par terre pendant deux minutes. Je n'avais pas envie de rester debout. J'étais mort, mort, mort.'' Avec une telle performance, Paul Willemse s'affirme aujourd'hui comme l'un des cadres indéboulonnables de cette équipe de France. Les Bleus auront bien besoin de la puissance du golgoth montpelliérain face aux Anglais, pour décrocher un premier Grand Chelem depuis 12 ans?