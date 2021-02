6 Nations. Dupont, Villière et Haouas seront absents pour l'Écosse

Les trois joueurs testés positifs cette semaine seront officiellement absent face à l'Écosse le week-end prochain.

C'est désormais officiel : les trois joueurs testés positifs à la Covid-19 seront absents pour la prochaine échéance du XV de France. Il s'agit d'Antoine Dupont, Gabin Villière et Mohamed Haouas. Selon les informations de RMC Sport, ils ne figureront pas dans la nouvelle liste de 31 annoncée par le staff du XV de France aujourd'hui.

Pourtant, il n'y a pas moins de 7 cas détectés cette semaine pour le XV de France. On connaît les 3 joueurs et les deux membres du staff (Fabien Galthié et William Servat), mais un autre membre du staff est inconnu et le secret médical autorise à ne pas dévoiler son nom.

Ce dimanche, l'ensemble des joueurs arrivera à Marcoussis pour passer des nouveaux tests Covid avant d'entamer la semaine de préparation pour le troisième match face à l'Écosse.