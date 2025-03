6 Nations. Cuillère de bois, titre et surprise galloise, les pronos de la dernière journée du Tournoi

Cette cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations s'annonce palpitante, avec possiblement un sacre à la clé pour le XV de France.

L’Italie jouera pour éviter la cuillère de bois. Dans le sillage d’un excellent Capuozzo, la Squadra Azzurra reçoit les Irlandais, qui voudront laver l’affront de la semaine passée. À Rome, les hommes de Gonzalo Quesada paraissent bien moins armés que les visiteurs.

En face, les Verts ont procédé à plusieurs changements dans leur équipe. Le plus marquant est le choix de Jack Crowley, préféré à Sam Prendergast. Pourtant, le jeune ouvreur avait disputé les quatre premiers matchs dans le rôle du titulaire. Est-ce une remise en question de son statut ou un simple avertissement ?

Le XV de la Rose arrive à Cardiff avec un objectif simple : gagner avec le bonus offensif et marquer le maximum de points pour soigner le goal average. Ce petit détail pourrait être déterminant dans la course au titre en cas de faux pas des Bleus.

Mais attention à ne pas sous-estimer les Gallois, malgré leur terrible série de défaites. À domicile, ils sont toujours une équipe difficile à manœuvrer. Eux aussi lutteront pour la cuillère de bois et ils ont déjà déclaré n’avoir aucune intention de laisser les Anglais gagner le Tournoi. S’ils peuvent faire coup double, ils ne s’en priveront pas. Avantage aux visiteurs tout de même qui ont plus de talent et plus de certitude vis-à-vis de leur plan de jeu

France – Écosse

Ce « Super Saturday » devrait se finir en apothéose au Stade de France. Les Bleus sont tout simplement en position de remporter le Tournoi. Une victoire, même non bonifiée, pourrait suffire à leur bonheur. Ils auront l’avantage de déjà connaître les précédents résultats et donc le contrat à remplir pour être champions.

Fabien Galthié a procédé à très peu de changement par rapport à l’équipe gagnante en Irlande. Seuls Lucu et Fickou remplacent Dupont et Barassi, blessés. Ces joueurs se connaissent par cœur et savent remporter des titres. Mais attention, car l’Écosse ressemble à leur bête noire.

En effet, cette nation a souvent joué des mauvais tours aux hommes de Fabien Galthié. Notamment en 2021, où ils sont venus arracher la victoire dans ce même Stade de France (23-27). Souvenons-nous de l’année dernière, où le match se joue sur une décision arbitrale, quatre minutes après la sirène. Il faudra se méfier de cette équipe pleine de qualité et faire les choses dans l’ordre pour aller chercher un nouveau sacre.

Mais devant leur public, comment ne pas parier sur les Bleus ? On les voit mal laisser filer cette occasion en or.