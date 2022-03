6 Nations. Angleterre. Marler s'attend à ''une belle bagarre de bar propre'' face à l'Irlande

Joe Marler, le pilier du XV de la Rose a répondu en conférence de presse à Eddie O'Sullivan, ancien sélectionneur de l'Irlande. Le pilier s'attend à ''une belle bagarre de bar'' face au XV du Trèfle.

On le sait, Joe Marler n'a pas sa langue dans sa poche. Le pilier des Harlequins et du XV de la Rose est coutumier des petites phrases provocatrices ou de certains actes sur les terrains parfois à la limite de la règle. Cette fois-ci, il a encore donné un peu plus de piment à la rencontre face à l'Irlande, répondant à Eddie O'Sullivan, ancien sélectionneur du XV du Trèfle qui déclarait que les Anglais souhaiteront une ''bagarre de bar'' ce week-end. En conférence de presse, et dans des propos relayés, par Le Figaro, Marler a déclaré :

J'essaie de me souvenir de la dernière bagarre de bar dans laquelle je me suis retrouvé. Est-ce-que ce sera comme ça ? C'est possible. J'aime bien ça. Une belle bagarre de bar propre, pas des trucs sales. Pas de fourchette ou de jet de verre. Juste les trucs propres.

Une chose est sûre, Joe Marler se réjouit par avance d'un tel affrontement : ''Ça va être savoureux. Ils sont très, très agressifs sur les phases de jeu au sol. L'Irlande adore y mettre du monde''. Pour rappel, cette rencontre sera décisive pour la suite, le perdant pouvant dire adieu à ses espoirs de victoire final dans le Tournoi. Le vainqueur en revanche, pourra toujours rêver et espérer un faux pas de la France, au cours des deux derniers matchs.