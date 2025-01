6 Nations 2025. Nouveau forfait à craindre pour le XV de France ? Un Bordelais dans l'inquiétude

Romain Buros sur la touche ? Le joueur de l’UBB s’est blessé lors du match contre Exeter en Champions Cup. Une torsion de la cheville qui pourrait compromettre sa présence au 6 Nations.

L'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles (UBB), Romain Buros, a été contraint de quitter prématurément le terrain lors du match de Champions Cup contre Exeter, après une torsion inquiétante de la cheville droite.

L'incident s'est produit lors d'un ruck, où la cheville de Buros a subi une torsion significative, suscitant immédiatement l'inquiétude du staff médical et des supporters. Il sera remplacé à la 26e minute par un autre Tricolore, Louis Bielle-Biarrey, auteur de deux essais.

Des nouvelles rassurantes de Maxime Lucu

Après la rencontre, le demi de mêlée international Maxime Lucu a apporté des précisions sur l'état de son coéquipier via rugby-scapulaire : "Il avait l’air d’aller un peu mieux à la fin du match, dans les vestiaires. Il était plus rassuré qu’au moment du ruck. Mais on ne sait pas trop."

Cette blessure intervient alors que Buros revenait tout juste d'une absence prolongée due à une blessure à la cuisse contractée lors de sa première sélection avec le XV de France contre la Nouvelle-Zélande en novembre.

Impact potentiel sur le XV de France

À quelques semaines du début du 6 Nations 2025, cette nouvelle blessure pourrait compromettre la participation de Buros, considéré comme un des meilleurs à son poste en Top 14. Même si Ramos est le titulaire indiscutable, le Bordelais avait une vraie carte à jouer en vue du Tournoi.

Le staff médical de l'UBB se montre prudent quant à la durée de l'indisponibilité de Buros. Des examens complémentaires sont prévus pour déterminer la gravité de la blessure et établir un protocole de rééducation adapté. "On va croiser les doigts et espérer qu’il soit opérationnel la semaine prochaine", a commenté Shawn Sowerby.

En attendant, l'UBB devra compter sur la profondeur de son effectif pour pallier l'absence de Buros, avec des joueurs comme Nans Ducuing ou Louis Bielle-Biarrey susceptibles de prendre le relais à l'arrière. L'UBB recevra les Sharks la semaine prochaine lors de la 4e journée de la Champions Cup.

Les supporters et le staff espèrent un rétablissement rapide de Romain Buros, dont la présence serait un atout majeur pour les échéances à venir, tant en club qu'en sélection nationale. Pour rappel, le XV de France est déjà privé de Charles Ollivon pour le 6 Nations.