6 Nations 2025. Crunch : la clé du match se cache peut-être ici (et personne n’en parle)

Discipline et maîtrise ! Le XV de France a impressionné face au Pays de Galles avec seulement trois fautes. Avant le Crunch, cette rigueur sera essentielle contre une défense anglaise agressive.

Le XV de France a parfaitement lancé son Tournoi vendredi dernier en dominant le Pays de Galles avec la manière (43-0). Mais au-delà du score, un chiffre interpelle : seulement trois fautes concédées, et ce, malgré l'expulsion de Romain Ntamack en première mi-temps.

XV de France. Fabien Galthié et le 'pari' du double ouvreur : la clé d’un exploit en Angleterre ?Une rare maîtrise qui tranche avec les débuts de Tournoi compliqués des années précédentes. Et ce, même s'il faut quelque peu relativiser en raison la faible opposition proposée par les Gallois. Néanmoins, c'est de bon augure avant un Crunch qui s'annonce bouillant samedi dans le cadre de la deuxième journée de compétition.

Une évolution majeure sur la discipline

Depuis plusieurs années, le début du 6 Nations était souvent synonyme de déchets et d'indiscipline pour les Bleus. Via L'Équipe, William Servat ne cache pas son soulagement : "On a souvent eu du mal à rentrer dans nos Tournois. On a toujours des premiers matches compliqués, notamment sur la discipline. Je pense à l'Italie (il y a deux ans) où on fait je ne sais pas combien de fautes (17)."

A l'époque, les Tricolores avaient eu beaucoup de mal avec la nouvelle réglementation dans les rucks. Un travail de fond a été effectué avec l'arbitre international Jérôme Garcès, et les résultats commencent à se voir.

L'impact des nouvelles règles

Le XV de France semble aussi avoir parfaitement intégré les nouvelles règles testées en janvier en Top 14 et Coupe d'Europe. "On a fait en sorte que nos joueurs soient prêts sur les attendus en termes de discipline. Je pense que ces nouvelles règles les ont aussi préparés à ça", confie Servat. Plus de lucidité, de maîtrise, et une meilleure adaptation au jeu moderne : autant d'éléments cruciaux avant de défier l'Angleterre.

6 NATIONS. Carton rouge ''allégé'', réduction des temps morts, quelles sont les nouvelles règles du Tournoi 2025 ?



Face aux Anglais, une rigueur essentielle

Samedi, les Bleus devront encore élever leur niveau. L'Angleterre mise sur une défense ultra-agressive et un jeu au sol rugueux, où la moindre erreur peut coûter cher. À titre de comparaison, les Anglais ont été pénalisés à 11 reprises face à l'Irlande (8). Des chiffres dans les standards internationaux.

La discipline sera très certainement l'une des clés du Crunch, et la capacité des Bleus à répéter leur performance galloise pourrait bien faire la différence. Gagner à Twickenham, c'est possible. Les Bleus l'ont prouvé en 2023 malgré 12 pénalités concédées. Mais ils se rendront la tâche plus facile en étant disciplinés.