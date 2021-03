6 Nations 2021. Viser Dupont, ''faux'' french flair : la presse anglaise analyse le Crunch

La presse anglaise et les entraîneurs se sont exprimés dans les journaux. Au programme, Antoine Dupont et encore Antoine Dupont.

C'est le retour sur le devant de la scène du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2021. Après une pause forcée, due à un cluster au sein de Marcoussis, une enquête interne a été ouverte. Le rapport n'a pas donné raison à un manquement dans les règles de confinement et les Bleus, négatifs aux multiples tests PCR, peuvent rejouer.

Si quelques personnes demandaient un forfait pour le XV de France, associé à une lourde amende, ce sera finalement un report du match. Le staff a annoncé son groupe et le retour de deux joueurs a marqué les esprits à l'étranger : Romain Ntamack et Virimi Vakatawa. Rugbypass considére les "deux grands rapatriés" comme "un coup de pouce bienvenu" pour l'équipe qui a été "secouée par des tests Covid-19 positifs et un scandale autour de ce qui a conduit à l'épidémie sur leur camp".

Eddie Jones se "méfie" des Bleus. L'entraîneur critiqué avec ses derniers résultats estime que les Bleus sont dangereux, comme il le déclare au Six Nations Rugby : "Nous ne savons pas l’importance que cela peut avoir et nous ne savons pas ce qu’ils (Ndlr. les Bleus) ont fait en termes d’entraînement. Il est difficile pour nous de faire une estimation sur leurs forces ou leurs faiblesses".

Toujours chez nos amis de Rugbypass, on découvre que l'entraîneur de la défense anglaise John Mitchell "a une instruction simple pour ses joueurs ce samedi à Twickenham: Get Dupont". On se rappelle que ce fut la stratégie de l'Irlande, en vain. Mais les chiens de chasse d'Eddie Jones en troisième ligne pourraient réussir ce tour de force. "L'entraîneur de la défense de l'Angleterre, Mitchell, en a vu assez dans les démonstrations françaises à Rome et à Dublin pour savoir qu'ils doivent enchaîner Dupont s'ils veulent remettre leur propre campagne sur les rails après les défaites de février contre l'Écosse et le Pays de Galles", c'est assez clair. Mitchell continue et déclare que les Bleus jouent à 60% sur Antoine Dupont, qui est demi de mêlée, ce qui est encore plus logique : "Empêchez-le de courir". C'est sa réponse pour court-circuiter le petit prodige.

Concernant l'attaque française, Mitchell n'associe pas les Bleus à ce fameux French Flair : "Certaines personnes ont une perception des joueurs français comme étant expressifs, flamboyants, gardant le ballon en mouvement, ils ont toujours cette capacité et ils sont toujours très bons dans les espaces mais cette équipe de France, très aboutie, est quelque peu conservatrice dans le sens où elle essaie de gagner la bataille des coups de pied, en essayant de gagner le territoire et ensuite obtenir ces opportunités de surgir". Pour le responsable de la défense anglaise, les Bleus sont simplement très patients, capables de rester disciplinés en défense et tactiquement, avant d'imposer leur jeu et accélérer.