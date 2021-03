6 Nations 2021. La sublime combinaison en touche des Bleus qui aurait pu amener un essai [VIDÉO]

Retour sur une sublime touche des Bleus face au Pays de Galles. Une nouvelle marque de l'apport de Karim Ghezal dans ce secteur de jeu.

Les Bleus se sont imposés de deux petits points face au Pays de Galles, mais avec un point de bonus offensif important qui les maintient en course pour remporter le Tournoi. La condition est simple sur le papier, difficile à la réalisation face aux Écossais : minimum 21 points et 4 essais synonymes de bonus offensif.

Mais le match face au Pays de Galles a été plein de surprises. Beaucoup d'actions d'essais et un "à toi à moi" entre les deux équipes. Retour sur une touche du XV de France qui vous a étonné, notamment sur le choix de Grégory Alldritt dans sa course. Cette combinaison a été analysée par EK Rugby Analysys sur Twitter.

Nous sommes à la 5e minute et les Bleus sont à 5 mètres de l'en-but gallois. Touche complète et on se dit qu'un maul va être enclenché, mais... Les Bleus combinent superbement bien autour du réceptionneur Dylan Cretin. Pour l'occasion, même Damian Penaud est dans l'alignement en fond de touche et ce détail est important. Depuis le début du Tournoi, les ailiers intérieurs sont de plus en plus utilisés dans le secteur de la touche à l'image de Teddy Thomas en premier joueur de l'alignement.

A la retombée, Mohamed Haouas sert simplement de pivot en se saisissant du ballon dans les mains de Cretin. Paul Willemse, en fond, ne bouge pas de son poste. De là, un mouvement s'opère : Penaud et Dupont partent ensemble petit côté, tandis que Grégory Alldritt et Julien Marchand passent enclenchent le mouvement inverse. Une sorte de roulement à billes entre les 4 joueurs.

Le choix est dans les mains de Mohamed Haouas qui peut servir 4 joueurs différents même s'il semblerait que la décision soit prise en amont. Le pilier servira le numéro 8 français pendant que les deux trois-quarts sèmeront le doute parmi les défenseurs adverses. Il faut dire qu'Antoine Dupont est surveillé comme le lait sur le feu.

Alldritt se retrouve avec le ballon dans les mains et lancé à 10 mètres de la ligne. En face de lui, seul le demi de mêlée Davies se dresse. Le Gallois semble crier pour appeler ses joueurs ou demander une faute de Paul Willemse qui gêne le troisième ligne aile gallois. L'essai semblait fait en direct mais le choix de course du numéro 8 anéantira toute la combinaison. On voit qu'il a la possibilité de redresser plus sa course (en théorie) et de viser l'épaule intérieure de Biggar, mais le Rochelais décide de crocheter. De plus, Davies mord complètement à la combinaison en partant en sprint sur le petit côté. On peut se dire que le placement de monsieur Pearce gêne les intentions du Français, mais la combinaison est parfaitement réalisée. La même combinaison est utilisée plus tard dans le match, mais cette fois-ci Josh Navidi ne se laisse pas gêner par Paul Willemse et monte fort sur Grégory Alldritt.

Cette combinaison montre une nouvelle fois l'apport de Karim Ghezal sur le secteur de la touche. On se souvient de l'essai de Paul Willemse face à ces mêmes Gallois lors du Tournoi des 6 Nations 2020 où, plein de rage, il hérite d'un ballon tiède (sauteur retombe avec le ballon au sol) avant d'aller aplatir :