6 Nations 2021. Confiance aux vainqueurs de Rome ou changements subtils ? Les lecteurs ont voté

Avant de découvrir la composition officielle du XV de France face à l'Irlande, place à celle des lecteurs suite à leurs votes.

Fabien Galthié dévoilera la composition du XV de France face à l'Irlande sur les coups de midi. Après la belle victoire à Rome, peut-on s'attendre à des changements dans les partants et les finisseurs ? Nous vous avons une nouvelle fois proposé de voter pour la composition face aux Irlandais. Et on note certains changements dans vos choix. Vous aviez globalement vu juste la semaine dernière avant le déplacement à Rome. En troisième ligne, vous souhaitiez voir le Castrais Jelonch mais le staff lui avait préféré Dylan Cretin. Cette semaine, c'est pour le Lyonnais que vous avez voté. Cependant, il se murmure que le futur toulousain pourrait cette fois-ci débuter. Il pourrait aussi en être de même pour Damian Penaud. Vous l'aviez aussi aligné contre les Italiens mais vous avez changé votre fusil d'épaule pour le déplacement à Dublin. Galthié va-t-il reconduire les vainqueurs de Rome ou bien opérer ces changements que vous aviez anticipés avant la première journée ?