6 Nations 2021. À quand remonte la dernière période sans titre du XV de France ?

Samedi, les Bleus devront impérativement gagner pour espérer remporter le 6 Nations, avant d’affronter l’Écosse. Une victoire dans le Tournoi permettrait aux Français de mettre fin à un long chemin de croix.

Samedi à 21 h les Bleus auront un défi de taille ! Ils devront renverser les Gallois au Stade de France, pour plusieurs raisons. Déjà pour les empêcher de remporter le Grand Chelem et donc le 6 Nations. Et puis surtout pour rester dans la course au titre, avant d’affronter les Écossais, et espérer une victoire dans cette édition 2021. Depuis la création du Tournoi des 5 Nations en 1910 (qui deviendra le tournoi des 6 Nations après l’intégration de l’Italie en 2000), la France a remporté la compétition à 18 reprises et glané 9 Grands Chelems. Le dernier titre en date ? Il faut remonter au Grand Chelem de 2011 sous l’ère Lièvremont. Ça ne nous rajeunit pas ! À l’époque on comptait parmi nos rangs des joueurs de classe internationale tel que Servat, Jauzion, Rougerie, Harniordoquy, Clerc et bien d’autres encore… Une bien belle équipe, qui avait vraiment de la gueule ! Et depuis, plus rien.



Pour retrouver une équipe de France qui n’avait rien gagné en 11 ans, il faut remonter de 1910 aux années 60. Mais à cette période, le rugby international n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui dans l'Hexagone. D’autant plus que la France est exclue du tournoi de 1931 à 1939, pour brutalisation lors du match de France-Galles de 1930 (bagarre sur le terrain, dans les gradins…) et professionnalisme (paiement des joueurs), alors que c’était évidemment interdit. Ensuite, le Tournoi a été arrêté en raison de la Seconde Guerre mondiale. C’est dans les années 60 que le rugby français progresse réellement. La France devient une équipe compétitive, capable de gagner contre les plus grosses équipes, et elle remporte enfin le Tournoi en 1959. Et les victoires vont s'enchaîner jusqu'au premier Grand Chelem en 1968 ! Jusqu'ici, les Tricolores n'avaient décroché que le Petit Chelem (à deux reprises) c'est-à-dire aucune défaite mais un nul. Il faudra ensuite attendre neuf ans, en 1977, pour voir l’équipe de France regagner la compétition.

Alors oui, ça ne fait pas 11 ans, mais c’est le plus grand écart entre deux titres pour la France jusqu’à aujourd’hui (sans compter les périodes avant 1968). Notez toutefois qu'en 1973, le Tournoi n’avait aucun ou que des vainqueurs. En effet, chaque équipe avaient gagné ses deux matchs à domicile. Un fait très rare qui fait de cette édition un tournoi historique. Avec ses onze années sans titre, c’est une période historiquement triste pour l’équipe de France. A titre indicatif, les Gallois ont remporté la compétition en 2019, six ans après leur dernier succès. Avant cela, ils avaient aussi connu des traversées du désert entre 1994 et 2005 mais surtout entre 1979 et 1994. Cette période de vache maigre s’arrêtera-t-elle cette année pour les Bleus ? Premier élément de réponse contre le Pays de Galles samedi puis le 26 mars contre l'Ecosse.