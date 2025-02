6 NATIONS. 19 joueurs protégés, 3 retours espérés : comment Galthié gère son groupe avant l'Italie ?

Après la déception anglaise, les Bleus pourront profiter d'un week-end de repos avant d'affronter l'Italie. Quels joueurs ont été protégés par le staff ?

Le XV de France va devoir digérer sa frustration après la défaite à Twickenham, mais pas question de tout remettre en cause. Fabien Galthié et son staff ont tranché : 19 joueurs seront préservés ce week-end et ne pourront pas jouer avec leur club en Top 14. Une manière de gérer les organismes avant le déplacement en Italie, le 23 février.

Jalibert et les cadres au repos forcé

Comme prévu, tous les titulaires du Crunch sont concernés. Matthieu Jalibert, Antoine Dupont, Grégory Alldritt, Damian Penaud… Aucun d’eux ne verra les terrains de Top 14 lors de la 16ᵉ journée. « L’objectif est clair : éviter la casse et arriver frais à Rome », souffle un membre du staff tricolore.

6 NATIONS. Pourquoi Fabien Galthié ne doit rien changer malgré la défaite en Angleterre ?

Quatre remplaçants face aux Anglais sont également protégés : le pilier Cyril Baille, le talonneur Julien Marchand, le troisième ligne Oscar Jegou et le demi de mêlée Nolann Le Garrec.

En revanche, certains joueurs présents sur la feuille de match à Twickenham auront l’opportunité de s’illustrer en championnat. C’est le cas de George-Henri Colombe, Hugo Auradou, Emilien Gailleton et Mickaël Guillard, qui pourront postuler avec leurs clubs respectifs.

Ntamack suspendu, Fickou et Flament espérés

Absent contre l’Angleterre pour un plaquage haut face au pays de Galles, Romain Ntamack n’a pas été intégré à cette liste. Son absence en Top 14 lui permettra de purger sa suspension et d’être potentiellement disponible pour le déplacement en Italie, sous réserve d’un stage d’entraînement au plaquage.

La liste des 42 joueurs appelés pour préparer cette troisième journée du Tournoi sera annoncée jeudi. Deux retours majeurs sont espérés : Gaël Fickou (fracture du pouce) et Thibaud Flament (problème musculaire), tous deux absents depuis le début de la compétition.

6 Nations. Voilà les renforts ! Flament et 2 autres cadres du XV de France sur le retour

Cap sur l’Italie : objectif rachat

Après la claque de Twickenham, le XV de France n’a plus de joker. L’objectif est clair : « on peut encore gagner ce Tournoi », comme l’a rappelé Antoine Dupont dans le vestiaire samedi soir. Avec un groupe reposé et renforcé par le retour de certains cadres, les Bleus devront se montrer costauds à Rome pour garder une chance de décrocher le titre.

La liste des 19 joueurs protégés