5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse face au Munster

Dimanche, Toulouse reçoit le Munster dans le cadre de la quatrième journée de Coupe d'Europe. On pense que les Toulousains vont gagner et on vous dit pourquoi.

Bien terminer le boulot

Toulouse a parfaitement négocié cette phase de poules de la Champions Cup. Il est l'heure de terminer le boulot. La qualification est en poche depuis la victoire sur Sale la semaine prochaine. On aurait pu penser que les Toulousains pourraient lever le pied pour ce 4e match, afin de se préserver pour la suite de la saison. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Vu la composition, ils vont jouer ce match à fond. Et ils ont bien raison puisqu'il faut assurer l'une des quatre premières places du groupe pour être certain de recevoir en 8es de finale. Ce n'est qui n'est pas du tout garanti pour le moment. Même le Munster, 6e, peut espérer jouer à la maison.

Les Toulousains savent gagner "moche"

On l'a dit, Toulouse a assuré sa qualification la semaine dernière en dominant Sale sur sa pelouse. Une victoire loin d'être probante pour les Toulousains. Surtout quand on voit comment le Leinster roule sur la concurrence. Les Hauts-Garonnais ont pourtant joué à 15 contre 14 après une exclusion définitive. Et s'ils ont fini par faire la différence, elle n'a pas vraiment été flagrante. Au sortir du match, certains joueurs, notamment des cadres, n'hésitaient pas à dire que Toulouse ne jouait à son plein potentiel. On l'avait remarqué. Si cela peut inquiéter en vue des phases finales, on se dit aussi que c'est rassurant dans le sens où ils possèdent une marge de progression.



Toulouse n'a plus perdu depuis cinq ans

Toulouse et le Munster, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années en Champions Cup. Lors des dernières éditions, les deux équipes ont souvent croisé le fer lors des phases finales avec particulièrement un quart l'an passé et un 8e en 2021. Des matchs remportés par les Tricolores au même titre que la rencontre de décembre dernier lors de la première journée. Si on regarde bien, Toulouse n'a plus perdu contre le Munster depuis le quart de finale de Coupe d'Europe en avril 2017 ! A l'époque, les Toulousains avaient été dominés avec la manière sur la pelouse des Irlandais, 41 à 16. Quand on vous dit qu'il est important de jouer ces matchs couperets à la maison.

A la maison, c'est du solide

Toulouse n'a perdu que quatre matchs cette saison toutes compétitions confondues. Déjà, ça en impose chez n'importe quel adversaire qui espère l'emporter. Mieux encore, les Toulousains n'ont pas été battus à domicile une seule fois au cours de l'exercice 2022/2023. Seule ombre au tableau presque parfait des locaux, ce match nul concédé en championnat face à Paris, 16 partout, lors de la dixième journée. Un match qui, on le rappelle, s'est joué le 5 novembre dernier sans les internationaux tricolores. Alors oui, le Munster reste sur un succès à l'Ulster, mais c'est un défi encore plus grand qui les attend.

Prendre l'ascendant psychologique

Ce match entre Français et Irlandais, c'est aussi l'occasion pour les Bleus qui sont sur la feuille de match de marquer les esprits des Irlandais en vue du Tournoi. Si le Leinster fait figure d'équipe irlandaise bis, il y a également dans les rangs du Munster quelques têtes bien connus au niveau international. Des joueurs que les Tricolores pourraient recroiser dans quelques semaines lorsqu'ils se rendront à Dublin pour y défendre leur titre glané l'an passé. Ils seraient donc bien inspirés de prendre l'ascendant psychologique sur leurs adversaires dès ce dimanche.



