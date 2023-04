5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse face au Leinster.

En déplacement au Leinster, les Rouge et Noir ont rendez-vous avec son histoire. Voici 5 raisons pour lesquelles nous parions sur Toulouse.

Pour sa demi-finale de Coupe d’Europe 2022-2023, Toulouse se déplace à Dublin. Une destination que l’équipe pourrait connaitre de nouveau dans quelques semaines si elle vient à bout du Leinster. Une opération compliquée, mais qui semble possible au vu du peu d’absent dans le XV de départ. Il n’y a qu’à l’aile et au centre que les absences paraissent potentiellement peser pour Toulouse. Et encore ! Replacé sur l’aile, un trois-quart argentin bien connu des fans toulousains avaient offert le titre de champion d’Europe au club en 2021. En parallèle, le banc est renforcé par certains retours de blessures opportuns.

…le Leinster sans certains cadres

En Irlande, la mine est grise. En cause, certains cadres majeurs manquent à l’appel. En particulier, la province connait quelques sérieux pépins dans les lignes arrière et doit défier Toulouse sans son ouvreur iconique. Face à leur public, mais sans leur maestro, les joueurs de Dublin, pourraient-ils se mettre à courir comme des poulets sans tête. Même si le pack est bien garni chez les Celtes, l’écurie française a du répondant et ne risque pas d’être larguée dans le duel physique.

Des Toulousains qui marchent sur l’eau

Parmi l’effectif toulousain, certains joueurs s’illustrent de manière admirable ces derniers temps. Pour la plupart, ils suivent leur très bonne dynamique connue en sélection pendant les mois de février et mars, là où les Irlandais ont coupé avec la compétition depuis les quarts de finale. La charnière rouge et noir a, par exemple, pris l’habitude de performer plus qu’à l’habitude lors des rencontres européennes. D’autant plus, les bougres sont déjà loin d’être mauvais en championnat. Dans le pack, les joueurs habiles avec le cuir en main se mélangent avec les spécialistes de la conquête, quand certains maitrisent les deux capacités.

À Toulouse, le 15 est impérial

Avec un arrière à la botte de sniper et à la fulgurance d’un éclair, il y a de quoi surprendre la défense adverse. Actuellement, nombreux sont les supporters toulousains à clamer que leur numéro 15 est le meilleur joueur de la planète rugby à son poste. Parmi eux, certains n’hésitent pas à dire que la qualité du joueur va même au-delà de son poste de prédilection. La polyvalence de l’ancien joueur de Colomiers aide à lui attribuer tous les superlatifs. D’autant plus qu’avec cette rencontre, il pourrait inscrire son nom dans la légende du club en devenant le deuxième meilleur réalisateur de ce dernier sur la scène européenne.

Le challenger anti-irlandais ultime

Depuis quelques années, Toulouse a eu l’habitude des matchs de légende face aux formations irlandaises. Face aux quatre provinces historiques de l’ile, il n’y a que contre la région du Connacht que les Haut-garonnais n’ont pas eu de match référence. D’une séance de tir au but, à une session de huitième aller-retour renversante, en passant par une victoire historique dans le sud de l’Éire en 2021. À Dublin, les matchs iconiques ont plus souvent tourné au désavantage des visiteurs. L’occasion d’inverser la pression ? Oui. Décomplexé et dénuer de toute pression, Toulouse arrive en Irlande dans la peau du challenger idéal.

