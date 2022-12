5 raisons pour lesquelles nous parions sur la victoire de la Rochelle sur Northampton

Ce samedi, la Rochelle accueille Northampton en Coupe d'Europe. Champions en titre, les Rochelais auront à coeur de démarrer la saison européenne en trombe.

Les Maritimes ont un titre à défendre

Au cas où vous auriez oublié, les Rochelais sont les champions en titre. Il y a quelques mois, ils ont remporté la finale de la coupe d'Europe aux dépens des Irlandais du Leinster. Comme aiment à le dire les anglophones, ils démarrent la défense de leur titre ce samedi face à Northampton. Devant leur public, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils auront à coeur de ne pas rééditer le match face à Pau. Une défaite pourrait non seulement compliquer les choses pour la suite de la compétition. En effet, les clubs les mieux classés recevront lors des phases finales.

Ils possèdent l'un des meilleurs joueurs du monde

Au fil des années, l'effectif rochelais s'est renforcé. A l'instar de formations comme Toulouse, la Rochelle possède désormais un groupe capable de jouer sur les deux tableaux. Dans ses rangs se trouvent aussi des éléments de classe mondiale comme le 3e ligne du XV de France. L'an passé, le numéro 8 international a joué plus de ballons à la main que tout autre joueur la saison dernière (136) et a réalisé plus de passes que tout autre avant (136). Sa présence sur le terrain change la physionomie d'une rencontre à l'instar de son pote de Toulouse évoluant à la mêlée.



Ils ne peuvent que s'améliorer

Finaliste déçu en 2021 face à Toulouse, la Rochelle a réussi l'exploit d'accéder à la finale la saison suivante et de la remporter. La progression est réelle dans les rangs maritimes. Néanmoins, il reste encore des points d'amélioration. Si les Rochelais parviennent à corriger certains détails, ils pourraient s'inviter parmi les plus grands clubs d'Europe. L'an passé, la Rochelle a concédé le plus de pénalités (94). 38 pénalités ont été sifflées contre les Maritimes pour des fautes dans les rucks. Ce qui ne les a pas empêchés de remporter le titre.

La défense des Anglais laisse à désirer

Northampton ne réalise pas un début de saison extraordinaire en Angleterre. Ils n'ont d'ailleurs remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur. Ce qui ne présage rien de bon pour les visiteurs. Néanmoins, ils font partie des meilleures attaques du championnat anglais avec 285 points en dix matchs. Dans le même temps, ils possèdent également le pire bilan défensif de la ligue anglaise, concédant 314 points. Notez que La Rochelle, c'est plus de 33 points par match à domicile cette saison. Va-t-on assister à un festival offensif des locaux ?

Parce que l'entraîneur rochelais n'est pas encore rassasié

La Rochelle a récemment prolongé son entraîneur irlandais jusqu'en 2027. Dans le viseur de la fédération de l'Angleterre pour succéder au sélectionneur de la sélection anglaise, il a choisi de rester. Nul doute que le titre européen de l'an passé lui a ouvert appétit. Il rêve sans doute de conserver le trophée en coupe d'Europe, mais aussi de remporter le championnat de France, avec pourquoi pas le doublé à la clé. Une manière aussi pour lui d'accumuler de l'expérience avant de pourquoi pas prendre la tête d'une sélection.



