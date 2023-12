39 plaquages et MVP : la Champions Cup, tremplin pour les jeunes loups de Lyon

Pierre-Samuel Pacheco et Marvin Okuya ont été tonitruants durant les deux matchs européens du LOU. Si bien que le second, pas encore 20 ans, devrait enchaîner face à l'UBB.

Si l’on se demande encore parfois à quoi servent ces matchs européens que certains clubs ne jouent pas à fond, la réponse est tout de même à chaque fois toute trouvée. A l’image d’un Hugo Hermet qui, à 22 ans, n’a pas encore connu de feuille de match en Top 14 cette saison et vient pourtant d’enchaîner 2 titularisations en Challenge Cup - jusqu’à être élu homme du match contre les Zebre - ces rencontres continentales servent souvent à des jeunes des centres de formation de s’exprimer. Et de montrer leur talent, chose qui ne leur est parfois pas offerte sur des matchs au couteau en championnat.

AMATEUR. Petit frère d'une ''star'', ancien acolyte de Séguret et Fédérale 3, qui es-tu Dorian Hermet ?Dans le même sens que l’Oyoman issu d’une famille très rugby, à une petite centaine de kilomètres de là, Pierre-Samuel Pacheco a connu pareille opportunité, cette fois en Champions Cup. Alors que le LOU a aligné à chaque fois des équipes hybrides face à Bristol et aux Bulls, le flanker de 23 piges a montré pourquoi le club rhodanien avait été le chercher en ProD2 à l’intersaison, du côté de Colomiers. Joueur solide (1m89 pour 115kg), déjà mature physiquement et très mobile, l’enfant de la banlieue toulousaine a aussi impressionné par son activité défensive.

Une 3ème ligne pouponne mais redoutable



C’est bien simple, après deux journées de Champions Cup, il est le meilleur plaqueur de la compétition avec 39 plaquages réussis sur 41 tentés, soit une moyenne de près de 20 par match, selon les statistiques de l’EPCR. Tandis qu’il couronnait sa prestation d’un essai en résistant au dernier défenseur et en réalisant une passe décisive pour l’essai de la gagne de Regard face aux Bulls.



Dans le même temps, son compère des ailes de la 3ème ligne Marvin Okuya était élu homme du match par ses pairs face aux Sud-Africains, samedi dernier. Auteur, lui, de 21 cisailles face à Van Staden et consorts.



Arrivé à Gerland cet été, Pacheco, qui a débuté par le rugby à XIII durant son enfance n’avait jusqu’ici été que peu utilisé par l’encadrement lyonnais. A son crédit, simplement une titularisation face à La Rochelle en tout début de saison. Avant donc de connaître deux feuilles de matchs consécutives en Top 14, puis ces 160 minutes très abouties en Champions Cup. Alors que son alter-ego de 3 ans son cadet, Okuya, en faisait de même en s’épanouissant dans le jeu très aéré des Lyonnais sur la scène européenne.

TRANSFERT. TOP 14. Et si le LOU nous dégotait le prochain Cheslin Kolbe pour la saison prochaine ?Là, nul doute que leur capacité à "matcher" avec brio ces dernières semaines devraient leur permettre d’enchaîner en 3ème ligne avec le LOU en Top 14, d’autant que Dylan Cretin s’est blessé récemment et sera out jusqu’à la fin de la saison.



Et si la concurrence des Botha, Taufua, Saghinadze ou Allen, qui feront leur retour bientôt, est de taille, on nous confiait cette semaine, du côté du centre de formation du LOU dont sont pensionnaires les deux jeunots, qu’au moins un des deux devrait enquiller face à l’UBB ce vendredi soir. En l’occurrence Marvin Okuya, originaire de Massy, qui pourrait s’offrir un beau cadeau de Noël avec son premier match dans le "meilleur championnat du monde". Avant peut-être un d’anniversaire, le week-end suivant contre Montpellier, au lendemain d’avoir fêté ses 20 printemps...