32% de PA : UBB vs Toulouse, le match qui a déchaîné les foules (et les chiffres le prouvent)

Quand on disait que ce match serait le choc des chocs de cette Champions Cup, on ne s’y trompait pas. Car la demi-finale de Coupe des champions entre l'UBB et Toulouse, ce dimanche après-midi, a plus qu’attiré les foules.

Alors que 42 000 personnes s’étaient amassées dans les tribunes du Matmut Atlantique, cette affiche de gala a également (et logiquement) fait un carton à la télévision.

Le groupe France Télé a annoncé ce lundi que 3,3 millions de téléspectateurs étaient branchés sur sur France 2 pour ce match, ce qui représente 31,8 % de part d'audience. Des chiffres colossaux pour un match de clubs,

qui, d’après le groupe, représentent même un "record historique" pour une demi-finale de Champions Cup.

Il s’agit même de la meilleure audience depuis 2021, et la finale de Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle. Impressionnant, d’autant que la rencontre était co-diffusée avec beIN Sports…

Des Girondins survoltés



Sur le terrain, on rappellera à ceux qui ne l’ont pas vu que le spectacle fut immense aussi, avec des essais somptueux côté bordelais notamment.

Diminué par les absences des Dupont, Ramos, Mauvaka ou Kinghorn, Toulouse a semblé manquer de structure et n’a jamais réussi à renverser des Girondins survoltés et guidés par une charnière de gala.

Pour une rivalité qui va donc encore s’accentuer et pourrait nous proposer une nouvelle affiche de gala d’ici la fin de la saison. En Top 14, cette fois…