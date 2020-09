3 choses à savoir sur ce week-end de Coupes d'Europe pour te la péter à la machine à café

Le lundi, c'est la reprise du travail et si tu as la chance d'avoir une machine à café, tu as une occasion unique de briller devant tes collègues.

On est lundi au Rugbynistère et on vous propose la machine à café pour briller en société. Pour cela, il faut attendre qu'un de tes collègues se dirige vers la machine à café. Ensuite, il faut le suivre sans te faire repérer, à la manière du Stade Français cette année qui ne fait pas de bruit. Puis une fois que le café coule, c'est là que tu peux sortir tout ce que tu sais sur ce week-end, il n'aura pas le choix que d'attendre la fin de la préparation de la boisson des commerciaux en cravate.

Toulouse out

Tout le monde voyait Toulouse trop beau, trop fort, trop Kolbe ou parfois vraiment trop Huget. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Les supporters toulousains se voyaient déjà en haut de l'affiche de la Champions Cup. Mais Exeter, prononcé "etcetera" au sud de Villemur, a surpris tout le monde et même eux. Le jeu était simple et la stratégie efficace : on va faire des petits tas de joueurs jusqu'à ce qu'on arrive dans l'en-but. Le sifflet de l'arbitre leur permet de savoir si l'objectif a été atteint. Mais, car il y a toujours un mais dans une défaite toulousaine, c'est la faute de l'arbitre. Il faut savoir qu'à Toulouse, lorsque tu grilles un feu, c'est de la faute de la voiture qui te précède, car elle a l'air pressée.

Racing in

Dans l'autre demi-finale, le Racing 92 ne s'est pas râté face tout de même à une équipe des Saracens très costaud ! Finn Russell, un génie dans une vieille lampe rouillée, a éclaboussé le match par sa vision du jeu. Être associé avec Maxime Machenaud après Terry Iribaren est dur, comme si votre Audi se retrouvait au garage et que vous passiez à une Twingo sans direction assistée. Le Racing 92 a tout de même aligné 8 joueurs issus de la formation. Pas rien pour une demi-finale Champions Cup.

Ma'a Nonu de retour à Toulon

Que de bonnes nouvelles pour le club toulonnais. Après une place en finale de Challenge Cup, ils signent un retour de taille et de poids : Ma'a Nonu. Après avoir passé 3 ans sous le maillot rouge et noir, Nonu revient en tant que joueur supplémentaire et non médical. La différence ? Chaque club peut faire signer 2 joueurs en cours de saison sous la qualité de joueur supplémentaire. Et c'est un sacré supplément pour la rade après la blessure de Julien Hériteau et Anthony Belleau. Nonu a fait une pige aux Etats-Unis, ce rêve américain qui s'approche plus du sandwich que de la véritable réussite. Comme disait George Carlin, "on l'appelle rêve américain parce qu'il faut être endormi pour y croire".