2022 sera-t-elle la meilleure année de l'histoire du rugby français ?

À l’approche de la tournée d’automne, nos Bleus sont en passe d’écrire un peu plus l’histoire. Ils pourraient porter leur série de victoires à 13 ! Un record ?

Surfant sur une série de victoires hallucinante, et proposant un jeu ô combien séduisant, les hommes de Galthier vont peut-être réaliser un gros coup cet automne. Il faut remonter le temps pour retrouver des traces de longues séries de victoires pour le XV de France. Alors oui, dans un passé proche, en 2004, le Grand-Chelem, suivi d’une tournée réussie en Amérique, avait suffi pour égaler les années 1998 et 2001 / 2002 au nombre de 8 victoires d’affilée. Durant ces folles années, les Pelous, Ntamack, Magne ou Dominici firent les grandes heures du XV frappé du coq, là où le French Flair était à son paroxysme. Ces années restent des grands crus du rugby français, toutes marquées par un Grand Chelem. Mais dans les livres d’histoires, les records sont bien plus anciens.



En effet, si nous nous plongeons dans la période un peu plus trouble de l’Europe, les résultats demeurent impressionnants. Entre 1931 et 1937, l’équipe de France cumulât 10 succès, dont 8 sur l’Allemagne (qui ne rivalisait pas vraiment sur un terrain de rugby), un contre l’Italie et une autre victoire face à nos meilleurs ennemis anglais. Actuellement, l’équipe de France égalise ce dernier record, et détient celui du nombre de victoires consécutives durant la période d’après-guerre. Cependant, la tâche ne s’annonce pas simple ce samedi. En face, l’Australie peut être considérée comme bête noire pour nos Bleus. Notez que a dernière défaite de la France remonte à juillet 2021, face à ces mêmes Australiens.

Quels records chercher lors de cette tournée ?

Mais alors, si la France parvient à se défaire de l’Australie, cette équipe se détachera des records précédents et gravera son nom dans l’histoire de notre sport. Mieux encore, en cas de succès supplémentaire contre les champions du monde actuels que sont les Sud-Africains, et sur le Japon, le XV de France serait alors invaincu sur l’année civil 2022. Jamais l’équipe de France, durant la période d’après-guerre, n’y est parvenue. C’est tout le mal que l’on lui souhaite. Loin devant, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre se partagent une série de 18 victoires, impressionnant. Fait assez marquant : elles l'ont réalisé sur une période similaire, débutant au milieu d’année 2015 pour les deux équipes, et se terminant en mars 2017 pour le XV de la Rose et en octobre 2016 pour les Blacks. Si nous poussons un peu les prévisions, et en croisant fort les doigts, il faudrait gagner ces trois test-matchs, ainsi que réaliser le Grand Chelem en 2023 pour les égaliser. Ceci n’est pas impossible pour des Bleus décontractés, au jeu séduisant et au French Flair retrouvé.