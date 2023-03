15 DE FRANCE. Le Stade Toulousain privé d'un énième joueur durant le Tournoi ?

En l'absence d'Atonio et d'Haouas, suspendus, Fabien Galthié pourrait bien appeler un autre Toulousain avec le 15 de France.

RUGBY. 6 Nations. Finalement, Mohamed Haouas s'en sort plutôt bien après son coup de têteComme vous le savez certainement, Mohamed Houas, qui remplaçait Atonio face à l'Écosse, a écopé d'un carton rouge suite à un coup de tête sur White. Un geste dangereux, qui le privera de la fin du Tournoi des 6 Nations, puisque celui-ci a été suspendu 4 semaines. Un coup dur pour Fabien Galthié et le 15 de France, juste avant la rencontre face à l'Angleterre. Pour ce faire, le sélectionneur tricolore va donc devoir rappeler un autre joueur au poste de pilier droit, tandis que le Bordelais Sipili Falatea (25 ans, 10 sélections) sera certainement titulaire dans 10 jours. Et si l'on parlait beaucoup du jeune d'Oyonnax Thomas Laclayat, il se pourrait finalement que ce soit un autre joueur qui soit choisi pour affronter le XV de la Rose. En effet, Rugbyrama nous annonce que le Toulousain Dorian Aldegheri (29 ans, 6 sélections) serait le choix numéro du staff des Bleus. Plus appelé depuis décembre 2020, Aldegheri a néanmoins l'habitude des matchs à haute intensité, ce dernier ayant participé à de nombreuses phases finales avec son club.

VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?Concernant le Stade Toulousain, c'est donc un énième joueur qui s'envolera pour le Tournoi des 6 Nations. Fort heureusement pour Ugo Mola, les deux dernières rencontres du Tournoi ne seront pas des doublons. Un moindre mal donc, et ce même si l'on sait que les clubs doivent des semaines de vacances à leurs internationaux. À noter également que le jeune demi de mêlée Martin Page-Relo a également été appelé pour préparer la fin du Tournoi des 6 Nations. Sauf qu'à l'instar de son coéquipier Capuozzo, celui-ci défendra les couleurs de l'Italie.

TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépites