15 de France Féminin. Le groupe pour défier les All Blacks avec 8 Toulousaines et 8 Montpelliéraines

L'encadrement du 15 de France Féminin a dévoilé le groupe pour préparer le match face à l'Afrique du Sud et la double confrontation face à la Nouvelle-Zélande.



Les hommes de Galthié ne seront pas les seuls à défier la Nouvelle-Zélande cet automne. Le XV de France féminin aura droit à un double affrontement face aux Blacks Ferns au mois de novembre. Rendez-vous le 13 du côté du Hameau et le 20 sur la pelouse de Castres. Deux tests qui doivent servir à préparer la Coupe du monde qui aura lieu l'année prochaine. De fait, l'encadrement a réuni 31 joueuses au Centre National de Rugby. Un groupe renforcé par 17 éléments du Pôle France de manière à pouvoir travailler dans des conditions idéales. Les cadres des Bleues ont été retenues puisque la Toulousaine Bourdon est là tout comme la Parisienne Corson et l'Héraultaise Boujard. La meilleure joueuse du monde 2018 Jessy Trémoulière apportera aussi toute sa science du rugby à des coéquipières plus jeune comme Léa Murie du Stade Toulousain ou Chloé Jacquet de Lyon, seulement 19 ans. On retrouve 8 joueuses du Stade Toulousain rugby autant du Montpellier RC.

Groupe France