12 essais, un chassé-croisé infernal, le quart UBB/Harlequins a rendu fou les supporters

Le quart de finale entre l'UBB et les Harlequins a été marqué par 12 essais et un scénario totalement fou. Les supporters ont vibré sur les réseaux sociaux.

Ce samedi à Chaban-Delmas, l'UBB recevait les Harlequins en quart de finale de la Champions Cup. Une rencontre qui a très mal commencé.

Aïe une erreur qui se paie cash #UBBvHAR — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) April 13, 2024

Ce début de match catastrophique... #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Les Bordelais ont été réduits à 14 dès l'entame.

Putain Uberti quelle faute de merde... — Peyo (@PierrotDLT) April 13, 2024

Chaban devient aussi climatisé qu'un stade Qatari pendant une coupe du monde 😂😂#UBBvHAR — Le Chat Noir (@euskadi66) April 13, 2024

#UBBvHAR Comment ils se font balader les bordelais 😱 — TonyTruand (@Antoine0667Best) April 13, 2024

Le premier essai de l'UBB est intervenu à la 20e par Lucu.

On s'en sort très très bien #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Les Bordelais, quand son équipe joue si mal on est bien sages et on évite de siffler par pitié #UBBvHAR — News Sports Tricolores (@LNewsSF) April 13, 2024

Bon là le plaquage de Miquel sur Porter, pas évident à arbitrer, mais ça tourne en faveur de l'UBB et l'explication est bonne.

Mais les supporters ne peuvent pas dire que l'arbitre est contre eux #UBBHAR#UBBvHAR — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) April 13, 2024

Le réveil bordelais s'est concrétisé avec l'essai de Buros.

Essai clair et net #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

C'est dingue comment le Lucu de l'@UBBrugby met à l'amande celui de l'équipe de France !#UBBvHAR — Alcofribas Nasier (@OdaZaraki) April 13, 2024

Réaction immédiate des Quins avec le doublé de Porter.

#UBBvHAR ce match des anglais putain — blyat priviet (@BlyatPriviet) April 13, 2024

Sur le couloir gauche y’a un sacré problème défensif #UBBvHAR — Yannickg (@IndesB33) April 13, 2024

Ça commence à faire beaucoup les passes en avant des Harlequins non sifflées #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Et oui c’est là qu’on voit que Garcia c’est pas top. #UBBvHAR — Futh 🐦 (@Futhutut) April 13, 2024

2ème mêlée où ça pousse en travers côté anglais, 2ème mêlée récompensé

Astucieusement les 2 fois du côté où n'est pas l'arbitre #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Menés de 16 points à la pause, l'UBB était mal embarqué.

Catastrophique je suis au stade et vraiment c'est pas normal de jouer comme ça #UBBvHAR — JLthynos (@JLThynos) April 13, 2024

L'UBB ne joue pas dans la même cour que Toulouse et La rochelle.. #UBBvHAR — Clement Robin (@ClementRob71585) April 13, 2024

🏟️ C'est violent, on prend déjà 4 essais, un carton jaune et on se retrouve à -16 à la pause (12-28).

On ne va pas dire que c'est mission impossible mais ça va être très difficile de l'emporter.

Yannick Bru avait prévenu, on est sur un match de m**** 😔#UBBvHAR #ChampionsCup — catourneovale (@catourneovale) April 13, 2024

Les Bordelais n'avaient plus qu'une période pour rectifier le tir.

On l’a sent à plein nez l’année blanche et attention à Clermont dimanche prochain qui vient d’en mettre 50 à l’Ulster , voyons si on sort les baloches #UBBvHAR — Soulac77 (@Soulac77) April 13, 2024

Elle etait pas en avant cette derniere passe ? #UBBvHAR — Alex 🇺🇦 (@AlexTheCasu) April 13, 2024

Cette course de Depoortère 😍😍#UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Quel match de Moefana encore ! #UBBvHAR — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) April 13, 2024

L'entrée de Lesgourgues et le passage de Lucu à l'ouverture font beaucoup de bien ! #UBBvHAR — Reqwert (@reqwert) April 13, 2024

Cette charge sur Buros c'est un gros jaune tous les jours!!! #UBBvHAR #UBBHAR — Ed Sarraf 📝 (@Edsarraf) April 13, 2024

Les défenses ont oubliés qu'il y avait un match aujourd'hui 😂 #UBBHAR #UBBvHAR — Aymerick 🏈⚽🏀🏉 (@AymerickMo96671) April 13, 2024

C'est du SuperRugby ouuuu #UBBvHAR — Deux nids (@Denssss31) April 13, 2024

A la 66e, l'UBB est passé devant, 36 à 35.

Romain buros est vraiment incroyable #UBBvHAR — 🌸 Flower Lafleur🌼 (@lafleeeeeur) April 13, 2024

OH LA LA !!! C'était mal parti mais Buros + LBB font mal aux anglais !!! #UBBvHAR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) April 13, 2024

J’ai l’impression d’être revenu en 2012 avec notre jeu de 3/4 offensif mais avec 0 conquête #UBBvHAR — Cressovich (@CressleSang) April 13, 2024

Ça joue au rugby ce match putain.

On peut même pas taper sur les défenses tellement ça attaque bien des deux côtés.

Chaque petit espace est exploité.



Fête du rugby #UBBvHAR #UBBHAR — Cyp (@SprinterEmerite) April 13, 2024

Quel match de dingue, quel match irrationnel.

Les transformations ont coûté cher et courir contre le score n'a pas du aider



Bravo aux deux équipes, les Harlequins ça sera un sacré adversaire en demie ! #UBBvHAR #UBBHAR — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) April 13, 2024

Espérons que cette défaite de l'UBB soit vengée par une victoire des 2 autres clubs français encore en course dans cette coupe ! #UBBvHAR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) April 13, 2024

Quand on joue une mi-temps voilà #UBBvHAR — AlbertRieraplus 🇭🇳 (@AlbertRierapas) April 13, 2024