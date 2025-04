114 points en 2 matchs : Pourquoi le Leinster est-il encore plus fort que les saisons précédentes ?

Tout le monde ne parle que de Toulouse et l’UBB, mais le grand favori reste le Leinster. La meilleure équipe du monde… sauf en finale.

La parenthèse européenne étant à refermer apres 2 semaines de compétition, on ne sait combien de supporters français n’auront qu’en tête le UBB vs Toulouse qui se préparera en mai.

Avec, pour beaucoup, l’idée de se dire qu’au vu du niveau des clubs du bord de la Garonne cette saison, le vainqueur de cette demi-finale ira au bout, en Champions Cup, comme ont pu le dire certains consultants.

Le Leinster a-t-il déjà été aussi fort ?

Le truc, c’est que de l’autre côté du tableau, une équipe fait son chemin (un peu) dans l’ombre, vu de France. Le Leinster, qui recevra Northampton en demie, vient donc de planter un 52 à 0 aux Glasgow Warriors, pourtant sacrément pénibles.

Et ce, une semaine après avoir collé un 64 à 0 aux Harlequins de Marcus Smith. Soit 114 points à rien en phases finales cette saison. Ça commence à faire vraiment peur.

VIDEO. Pas content ? 114 à 0 ! Le Leinster va-t-il calmer les ardeurs des clubs du Top 14 en Champions Cup ?

Si nous n’avons évidemment plus besoin de présenter le Leinster, rappelons tout de même que cette équipe représente le noyau de l’équipe d’Irlande, déjà. Mais parce que les Verts ont semblé un peu essoufflés dans le Tournoi, la province basée à Dublin peut également compter sur les 3 étrangers autorisés par l’IRFU. Et pas n’importe lesquels.

3 internationaux qui répondent aux doux noms de RG Snyman, Rabah Slimani et, last but not least, Jordie Barrett. En somme, 165 sélections, mais surtout une vraie plus-value pour le Leinster, qui a vu ces pointures renforcer ses rangs cette saison.

Les 52 points sont sympas mais le 0 est encore mieux. Nous avons fait preuve de beaucoup de maîtrise et d’intention dans notre défense. C’est bien de réussir à être performant tant en attaque qu’en défense sur le même match, mais nous devons continuer à nous améliorer. » Jordie Barrett

Si Ala’alotoa et Jenkins étaient déjà des clients, à leur poste, on ne fait probablement pas mieux en ce moment que leurs remplaçants au Leinster, Snyman et ses paluches donnant au taille 5 des airs de balle de tennis en 2ème ligne. Ni plus large que la palette de Jordie Barrett en numéro 12.

VIDÉO. Titanesque, RG Snyman (2m07) s’amuse avec le ballon taille 5 comme on jouerait avec une balle de tennis

A tel point qu’on se demande comment le Leinster ne serait pas le grand favori en finale, que ce soit face à Toulouse privé de ses 2 joueurs les plus dangereux, ou de l’UBB et son pack encore friable ? Heureusement que le mental des Boys in Blue en finale maintient l’espoir, eux qui ont toujours flanché lorsqu’ils étaient chahutés, ces trois dernières saisons.