'1% de chance, 99% d’espoir', 'irrespirable’, plongez dans les réactions passionnées des fans rochelais face au Leinster

Les supporters ont largement commenté le match entre le Stade Rochelais et le Leinster ce dimanche en Champions Cup.

Peut importe le résultat on veut un grand match et des joueurs qui se donne à fond #SRvLEI

Premiers points pour Hastoy.

À croire que les joueurs et le public se sont réveillés à la Rochelle 😉 #LARvLEI

La différence de niveau de la Rochelle entre semaine dernière et aujourd'hui 💀💀💀 #SRvLEI

Par contre, la différence entre le Stade Rochelais en CC et en Top 14 ... Je ne comprends vraiment pas comment il peut y avoir une telle différence ! #FievreSR #SRvLEI

#SRvLEI La Rochelle ils ont vraiment pas compris après toutes ces années qu’il faut scorer quand on peut surtout contre des grosses équipes …

En depit de quelques performances individuelles sur le plan défensif, le Leinster est permeable derriere. Again... #SRvLEI #LARvLEI

Premier essai pour le Leinster.

le début de match est très bon mais on est malheureusement incapable de concrétiser #SRvLEI

L'efficacité clinique du Leinster. C'est terrible, on passe 25 minutes à les dominer sans marquer mais c'est bien les irlandais qui marquent le premier essai sur une action bien menée ! #FievreSR #SRvLEI

On passe 20min dans leur camp mais, comme face à Toulouse, on bafouille à l'approche de l'en-but. Va falloir rectifier ça si on veut exister dans ce match #SRvLEI