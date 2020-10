Le mur Facebook du XV de France de Fabien Galthié, épisode 4

On n'y croyait plus, le mur du XV de France est enfin de retour ! Suivez le quotidien des Bleus avant et après la victoire face au Pays de Galles en amical.

France Rugby Ca y est les enfants, nous avons officiellement trouvé un accord avec la LNR ! Le XV de France jouera bien ses 6 matchs cet automne. Mais chaque joueur sera limité à trois feuilles de match. C'est le meilleur compromis qu'on pouvait trouver. J'aime ⋅ Commenter ⋅ Partager J'aime ⋅ France Rugby Voici la composition du XV de France qui va défier le pays de Galles samedi soir au Stade de France. Allez les Bleus ! J'aime ⋅ Commenter ⋅ Partager J'aime ⋅ France Rugby Très belle victoire face au Pays de Galles 38 à 21 ! Les Bleus sont prêts pour défier l' Irlande la semaine prochaine, avec la possibilité de remporter le Tournoi ! J'aime ⋅ Commenter ⋅ Partager J'aime ⋅ Merci à Théo Fondacci, Clément Suman et Thibaud Durroux pour leur coup de pouce sur ce mur !