AMATEUR. Langon champion de Fédérale 1, Sarlat en finale de Fédérale 3 et Gaillac domine Rieumes en Fédérale 2 !

En parallèle de la finale de Top 14, la Fédérale voit ses dernières rencontres livrer leurs verdicts.

Finale Fédérale 1 :

Ça y est, le trophée Jean-Prat ne touche plus terre ! Ce dimanche 18 juin au Stade Jacques Fouroux d’Auch, le combat entre Langon et Valence d’Agen a fait rage. Au travers d’un premier acte disputé et relativement fermé, seul le Stade Langonnais a réussi à s’enfuir dans l’en-but adverse. Largement dominateur en mêlée fermée, Langon est allé jusqu’à concasser le pack valencien dès le début de seconde période. Du côté de l’Avenir Valencien, Ismail Nassik a accumulé quelques points au pied, sans parvenir à dominer le match grâce à sa botte.

AMATEUR. Petit frère d'une ''star'', ancien acolyte de Séguret et Fédérale 3, qui es-tu Dorian Hermet ?

Demi-finales Fédérale 2 :

AS Layrac Rugby 21 - 16 Rugby Club Courbevoie

Résumé match : Le stade Léo Lagrange de Guéret accueille ce duel des opposés. Entre l’équipe francilienne et la formation du Lot-et-Garonne, c’était un duel attendu ! En début de rencontre, les débats ont plutôt été à l’avantage des hommes du nord avec un essai de Giraud dès la 7ᵉ minute. En fin de première période, le numéro 8 Iverik Hahn a relancé le match avec un essai. Le troisième ligne de Layrac, Paul Louis Basquet, a inscrit l'essai qui conforte l'avantage des siens à l'heure de jeu.

Union Athlétique Gaillacoise 34 - 13 Sporting Club Rieumois

Résumé match : À Grenade, les deux équipes se sont affrontées dans la seule confrontation 100% occitane de ce dimanche 18 juin en division Fédérale. Si Rieumes a d’abord su se montrer, avec un essai à la 24ᵉ minute, la vapeur s’est inversée à la demi-heure de jeu. À ce moment-là, Gaillac commence à prendre le contrôle de la partie. Un essai avant la mi-temps, puis un autre au retour des vestiaires. Un essai de Thomas Farret a scellé la victoire du côté de Gaillac.

Affiche finale Fédérale 2 : Gaillac - Layrac

AMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemise

Demi-finales Fédérale 3 :

Avignon Le Pontet Rugby 21 - 39 Rugby Club Aubagnais

Résumé match : Au Stade Pierre De Coubertin de Châteaurenard, le duel du sud-est de la France a livré son verdict. Avec un match marqué par l’indiscipline, trois cartons rouges ont été distribués en fin de première période (2 pour Avignon et 1 pour Aubagne). Une distribution de sanction qui n’aura pas calmé les esprits, puisqu’un carton jaune sera donné dès le début du deuxième acte. Malgré tout, l’infériorité numérique a pesé du côté d'Avignon-Le Pontet Rugby.

Sarlat Rugby 21 - 17 CO Le Puy Rugby

Résumé match : Emmené par Ikapote Fono, ancien joueur de Pro D2 et de Sarlat, Le Puy en Velay est allé défier les Périgourdins au Stade du Pré Bijou à Riom-ès-Montagnes. Malgré un essai du Puy-en-Velay dès la 15ᵉ minute, on aurait pu s’attendre à une passe d’arme engagée. Finalement, le match s'est surtout décidé par le pied du buteur de Sarlat, Enzo Mathé, auteur des 21 points de son équipe.

Affiche finale Fédérale 3 : Sarlat - Aubagne

VIDEO. Rencontre improbable entre un joueur amateur et le ''joyeux'' Andrew Porter : ''Allez les Bleus''