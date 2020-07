WTF - La course de Formule 1 à pédales déjantée des joueurs du SAXV [VIDEO]

Les joueurs du SA XV ont le droit à 10 jours de repos après une préparation intense. Avant d’attaquer le début de la Pro D2 et la réception de Provence rugby.

Pour rappel, avant l’arrêt de la saison en raison de la crise sanitaire, Soyaux Angoulême figurait à la 7e place du classement et était toujours en lice pour l’accession en Top 14. Pour fêter ça, le staff a organisé une activité pour le moins originale : le premier Grand Prix de Chanzy. Une course de Formule 1 à pédales devant une cinquantaine d’abonnés et de partenaires du club. Les joueurs étaient regroupés par équipe à commencer par les éléphants roses, la grande Vadrouille, les Cheeky’s, les Rasta rockett, les Chiity Chiity Bang Bang et enfin K2000. Les Eléphants roses se sont imposés et de loin ! Belles valeurs de cohésion d’équipe avant d’attaquer une saison qui s’annonce éprouvante et incertaine. Le départ en vidéo :

Ces images contrastent avec les mesures sanitaires prises par les clubs en raison du protocole de la LNR. Une reprise par petits groupes, des entrainements sans contact, etc. Tout semble revenu plus ou moins à la normale et les clubs regorgent d’inventivité afin de choisir des activités originales de cohésion.