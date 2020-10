Vivez 10 minutes de pur bonheur avec ce best-of des joueurs fidjiens [VIDEO]

Le rugby paraît tellement plus simple quand on voit les Fidjiens. Mais il est plus facile de les regarder faire que de reproduire leurs exploits.

On est dimanche et le dimanche c'est film sous la couette ou sur le canapé. Mais entre deux vieux téléfilms de TF1, rien de mieux qu'un peu de rugby. Si un match vous tombe sous la main, profitez-en. Mais cette vidéo va vous faire du bien en vous rappelant à quel point le rugby peut être beau. Les Fidjiens sont connus pour leurs qualités offensives et défensives Souvent irrégulier selon les observateurs, ils sont tout de même dur à l'impact, techniques et capables de faire vivre le ballon dans n'importe quelle situation Dans cette vidéo de 10 minutes, vous pouvez retrouver les meilleurs joueurs fidjiens dans leurs meilleures oeuvres Enjoy.