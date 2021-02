VIDEO. WTF. Savez-vous comment les Bleus sont ''punis'' par le staff ?

Au sein du groupe France, le staff a mis en place une sanction originale pour tous ceux qui ne respecteraient pas les règles de vie ensemble.

''France from desire'' : l'euphorie communicative des Bleus dans les vestiaires [VIDÉO]Personne n'a oublié la joie des Tricolores dans les vestiaires gallois après la victoire face au Pays de Galles. Des Bleus chantant et dansant dans une superbe ambiance. C'est un des points forts de cette équipe depuis maintenant un an : la très bonne entente entre les joueurs. Aucun n'a peur de dire que le groupe vit bien. Ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années comme le confiait le centre parisien Gaël Fickou avant le Tournoi. L'alchimie entre les joueurs y est pour beaucoup mais il ne faut pas oublier le travail du staff. Lequel veille à ce que tout roule. Et cela ne va pas sans des règles à respecter. Ainsi, si le téléphone est autorisé dans la plupart des cas, et est très utile pour travailler la vidéo de manière individuel, à l'entraînement ou encore à table, les smartphones doivent être laissés de côté, sous peine de sanction. Pour faire passer l'envie à ceux qui auraient oublié les règles, l'encadrement à trouvé un moyen efficace : le casque de pompier.