VIDEO. UCHH ! Revivez le TKO de Sonny Bill Williams pour sa 1ère défaite en boxe

Pour la 1ère fois de sa carrière en boxe, SB Williams s'est incliné. Un TKO secouant, signé de la légende samoane du kick-boxing, Mark Hunt.

Si vous êtes un adepte des sports de combat, vous devez le savoir, les anciennes gloires du kick-boxing notamment aiment enfiler à nouveau les gants, malgré un âge bien avancé. La légende française Jérôme Le Banner a par exemple combattu pour la dernière fois de sa carrière il y a quelques semaines seulement, en MMA et à bientôt 50 ans, s’il vous plaît.

Ce week-end, un autre ancien champion et combattant du K-1 qu’avait d’ailleurs battu Le Banner en demi-finale du célèbre championnat en 2002, remontait sur le ring. Il s’agit de Mark Hunt (1m78 pour 125kg), ancien combattant néo-zélandais, d’origine samoane et grand champion du monde de kick-boxing. Physique à caler une mêlée, origines samoane, vous commencez à comprendre le lien avec le rugby ? Eh bien au-delà de celui auquel vous pensez, c’est plutôt du côté de son opposant qu’il fallait regarder, pour bel et bien mettre les pieds dans le plat.

En l’occurrence, Hunt était opposé au plus célèbre rugbyman ayant enfilé les gants : Sonny Bill Williams. S’il n’a plus joué depuis 2020 et a pris sa retraite en suivant, l’ancienne vedette des All Blacks n’a pas arrêté le sport pour autant. Il combat en effet encore, en s’étant cette fois mis pleinement à son autre passion, la boxe anglaise. Et c’est justement au noble art que ce sont défiés les deux bêtes d’origine samoane ce samedi.